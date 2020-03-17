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بسبب كورونا.. تأجيل بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 حتى 2021

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:34 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليوفا)، اليوم الثلاثاء، تأجيل بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 حتى 2021 بسبب فيروس كورونا.
 
وأشار الاتحاد الأوروبي، إلى أنه تم تعليق مسابقات الأندية والمنتخبات للرجال والسيدات.

وقال اليويفا: "مباريات ملحق تصفيات بطولة أوروبا 2020 والمواجهات الودية الدولية المقررة في نهاية مارس ستقام الآن خلال الفترة الدولية في بداية يونيو بعد مراجعة تطورات الوضع".

واقترح الاتحاد في بيان أن تقام البطولة التي تستضيفها 12 مدينة على امتداد القارة، بين 11 يونيو و11 يوليو 2021، بدلا من موعدها المقرر أساسا بين 12 يونيو و12 يوليو 2020، موضحا أن هذا الإرجاء سيتيح للبطولات الوطنية الأوروبية استكمال الموسم، بعدما علقت المنافسات على خلفية تفشي فيروس "كوفيد-19".

وهذه أول مرة في تاريخ المسابقة تتأجل فيها نهائيات البطولة.

وقبل هذا الإعلان، كان يلوح في الأفق بالفعل تأجيل البطولة حيث أبلغ فندقان رويترز في وقت سابق اليوم أن اليويفا ألغى حجوزات غرف في كوبنهاغن، وهي واحدة من المدن المستضيفة للبطولة التي كانت ستقام من 12 يونيو وحتى 12 يوليو.

وقال فندق (سي.بي.إتش) في كوبنهاغن لرويترز عبر الهاتف إن اليويفا كان قد حجز 80 من أصل 102 غرفة بالفندق لكنه ألغى حجوزات الغرف منذ أكثر من أسبوع واحد بقليل.

كما أبلغ فندق مارينيليست ستراند هوتيل، الذي عادة ما يستضيف منتخب الدنمرك، رويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني أن اليويفا ألغى الغرف المحجوزة للمنتخب الدنمركي.

وجاء قرار تأجيل البطولة، التي ستقام بمشاركة 24 منتخبا، لتسير بالتالي على خطى العديد من الأحداث والمسابقات الرياضية حول العالم بسبب كورونا. وتأجلت بطولة كأس كوبا أمريكا أيضا.


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فيروس كورونا تأجيل بطولة أوروبا اليو الويفا 2021 2020

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