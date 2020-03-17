نيويورك بوست: "كورونا" قد يقتل الأمريكيين 10 أضعاف السرطان

ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يقتل ملايين الأمريكيين هذا العام وحده في سيناريو أسوأ حالة - وهي حالات وفاة أكثر من 10 أضعاف الموت بسبب السرطان أو أمراض القلب، وفقًا للتقارير.



وتقارن الأرقام التي جمعتها صحيفة نيويورك تايمز الخسائر المحتملة من COVID-19 مقارنة بالأسباب الرئيسية الأخرى للوفاة في الولايات المتحدة اعتمادًا على كل من العدوى ومعدل الوفيات.



وتشير الأرقام إلى أن أعلى مستوياته - حيث يصاب 70٪ بالعدوى، و3٪ يموتون - مما سيؤدي إلى وفاة 6.99 ملايين مرعبة هذا العام، مع احتمال انتشار الوباء بشكل كبير في العام المقبل.



وقالت الصحيفة إن هذا الرقم هو 10.6 مرة من 655،381 الذين ماتوا في أمريكا عام 2018 بسبب أمراض القلب، و11.6 مرة أكثر من 599،274 الذين ماتوا من السرطان في نفس العام، وآخر بيانات متاحة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).



وبينما يتوقع معظم الخبراء أن يكون عدد القتلى أقل بكثير، وصف موقع "دايلي ميل" الرقم بأنه سيناريو أسوأ حالة يخشى حدوثها، وتتناسب النسب مع تحذيرات أخرى من دول أخرى.



واقترحت المملكة المتحدة أن ما يصل إلى 80٪ من مواطنيها قد ينتهي بهم الأمر بالعدوى، في حين كانت منظمة الصحة العالمية (WHO) قدرت في السابق معدل الوفيات بـ 3.4٪، وهو أعلى بكثير مما تتوقعه النماذج.



وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصلت إلى أربعة سيناريوهات على الأرجح للوباء، مع أسوأ سيناريو أقل بكثير - لكنها لا تزال تقتل 1.7 مليون أمريكي.



وسجلت الولايات المتحدة، 3000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.



هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.



وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.



وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالميًا"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.



ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.