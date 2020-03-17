Advertisements
Advertisements
Advertisements

نيويورك بوست: "كورونا" قد يقتل الأمريكيين 10 أضعاف السرطان

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:44 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هديل هاشم
Advertisements
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن فيروس كورونا التاجي يمكن أن يقتل ملايين الأمريكيين هذا العام وحده في سيناريو أسوأ حالة - وهي حالات وفاة أكثر من 10 أضعاف الموت بسبب السرطان أو أمراض القلب، وفقًا للتقارير.

وتقارن الأرقام التي جمعتها صحيفة نيويورك تايمز الخسائر المحتملة من COVID-19 مقارنة بالأسباب الرئيسية الأخرى للوفاة في الولايات المتحدة اعتمادًا على كل من العدوى ومعدل الوفيات.

وتشير الأرقام إلى أن أعلى مستوياته - حيث يصاب 70٪ بالعدوى، و3٪ يموتون - مما سيؤدي إلى وفاة 6.99 ملايين مرعبة هذا العام، مع احتمال انتشار الوباء بشكل كبير في العام المقبل.

وقالت الصحيفة إن هذا الرقم هو 10.6 مرة من 655،381 الذين ماتوا في أمريكا عام 2018 بسبب أمراض القلب، و11.6 مرة أكثر من 599،274 الذين ماتوا من السرطان في نفس العام، وآخر بيانات متاحة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

وبينما يتوقع معظم الخبراء أن يكون عدد القتلى أقل بكثير، وصف موقع "دايلي ميل" الرقم بأنه سيناريو أسوأ حالة يخشى حدوثها، وتتناسب النسب مع تحذيرات أخرى من دول أخرى.

واقترحت المملكة المتحدة أن ما يصل إلى 80٪ من مواطنيها قد ينتهي بهم الأمر بالعدوى، في حين كانت منظمة الصحة العالمية (WHO) قدرت في السابق معدل الوفيات بـ 3.4٪، وهو أعلى بكثير مما تتوقعه النماذج.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها توصلت إلى أربعة سيناريوهات على الأرجح للوباء، مع أسوأ سيناريو أقل بكثير - لكنها لا تزال تقتل 1.7 مليون أمريكي.

وسجلت الولايات المتحدة، 3000 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع تحذيرات من تغير الحياة في أمريكا بالتزامن مع مواجهة تفشي المرض.

هذا وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا، الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين خلال نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وكانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، إلا أن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 24 ألفًا في إيطاليا وتخطت 13 ألفًا في إيران و8 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة" أو "وباء عالميًا"، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى أكثر 170 ألف في ما لا يقل عن 146 دولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

صحة عالمية الولايات المتحدة المصابين بفيروس الكورونا

أخبار تهمك

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 8 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ ساعتين و 7 دقيقة

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ ساعة و 18 دقيقة

تحديد موعد نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي

منذ 35 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 8 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

البنك المركزي يسقط ديون بـ 9.9 مليار جنيه عن المتعثرين

منذ أقل من نصف ساعة

آخر تطورات أزمة كهربا وشيكابالا وعقوبة اتحاد الكرة

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ حوالي 4 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

موضوعات متعلقة

نيويورك تايمز: كورونا الجديد أكثر فتكاً من الفيروس المسبب للانفلونزا

اليوم.. طرح أول جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

البرتغال تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا"

ولاية نيويورك تسجل 7 حالات وفاة بفيروس "كورونا"

عاجل.. أمريكا تعلن إجراء أول تجربة للتوصل إلى لقاح ضد "كورونا"

أمريكا: وضع وزير الدفاع ونائبه في الحجر الصحي بسبب "كورونا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

03:24 م

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status