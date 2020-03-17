الدولار يرتفع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء





ارتفعت أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بنحو 1 بالمائة مع قيام الولايات المتحدة بإ جراءات الولايات المتحدة للتحفيز الاقتصادي وسط الذعر حيال تفشي الكورونا.





وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الشهر الماضي، في حين تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية بعكس التقديرات.





واستفادت العملة الخضراء من هبوط قوي لكافة العملات الكبرى خاصة اليورو والإسترليني، مع تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا في القارة الأوروبية، وسط إجراءات صارمة تشمل وقف العمل ومنع التجمعات في عدة دول.





وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمس بأن تداعيات الكورونا وإجراءات مكافحته قد تؤدي إلى ركود اقتصادي.





وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض معدل الفائدة في اجتماع طارئ للمرة الثانية هذا الشهر ليهبط إلى نطاق تتراوح بين صفر إلى 0.25 بالمائة، كما أطلق المركزي الأمريكي برنامجاً لشراء الأصول بقيمة 700 مليار دولار في محاولة لتحفيز اقتصاد البلاد واحتواء الفيروس الصيني.





وأودى انتشار الكورونا بحياة أكثر من 7 آلاف شخص عالمياً مع ارتفاع عدد الإصابات إلى أكثر من 4600 حالة في الولايات المتحدة.





وبحلول الساعة 2:25 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 1.9 بالمائة إلى مستوى 1.0973 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنحو 1.2 بالمائة مسجلة 107.02 ين.





وزاد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 1.5 بالمائة ليصل إلى 1.2900 دولار، وارتفع مقابل العملة السويسرية بنسبة مماثلة إلى 0.9610 فرنك.





وارتفع المؤشر الرئيسي للدولار وهو الذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنسبة 1.1 بالمائة مسجلاً 99.38.