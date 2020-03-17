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"حورية يوسف": عملت بحياكة الملابس وعلمت القرآن دون مقابل وحصلت على لقب الأم المثالية لكفرالشيخ

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
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حصلت حورية يوسف مخاذي عياد، صاحبة الـ 50 عامًا على لقب الأم المثالية بمحافظة كفرالشيخ، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات عن عام 2020.

تزوجت الأم وهي في سن العشرين من موظف بالضرائب العقارية، حتى توفى بعد 10 سنوات من الزواج تاركا لها ثالثة أطفال الابنة الكبر 9 سنوات والأبن الثاني 7 سنوات والثالث عام واحد.

لم يكن لدى الأم دخل سوى معاش زوجها المتوفى وكان في ذلك الوقت 248جنيه، لذا بدأت في العمل بمهنة "حياكة الملابس"، كانت الأم حريصة على حصول أبنا ها على الشهادات العلمية وكذلك الدينية لذا أتم الأبناء جميعهم حفظ القرآن الكريم في سن صغير بمساعدة مشايخ وعلماء القرية.

بعد رحلة المشقة والكفاح حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس العلوم شعبه كيمياء والابن الثاني بكالوريوس طب أسنان وفى انتظار تكليف الحكومة هذا العام، والابن الثالث بالفرقة الأولى بكلية الطب وقد حصل على الثانوية الأزهرية بتفوق حيث كان ترتيبه الأول على المحافظة والثاني على الجمهورية.

ساعدت الأم ابنتها حتى تزوجت وأنجبت ابنه، وبعد أن اطمأنت على أبناءها سعت لحفظ كتاب الله حتى حصلت على المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم في مستوى نصف القرآن لكبار السن، والآن الأم وبمساعدة أولادها قامت بفتح مكان صغير في بيتها لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال الصغار والسيدات الكبار دون مقابل مادي.

جدير بالذكر أنه عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.

وأعلنت القباج أن المركز الأول علي مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط وفازت بالمركز الثانى ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية وتأتى زينب محمد عبد الحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف.

كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وأن صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط فازت كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية من ذوى الاحتياجات الخاصة وصفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة فازت كأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، أيضا فازت أمينة محمد فتحى من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية.

وصرحت القباج أن عدد الأمهات الفائزات علي مستوى الجمهورية 32 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لهذا العام 762 أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن
وفي كلمتها قدمت التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات واكدت حرص الوزارة علي تكريم الامهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

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الكلمات المفتاحية

مصر ماجدة ثابت زينب محمد عبد الحميد فايز اخبار

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