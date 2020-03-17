'الكورونا' في لقاء قيس سعيد و وزير الداخلية

إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بقصر قرطاج، وزير الداخلية هشام المشيشي.





وتم خلال اللقاء، إستعراض نشاط الوزارة والوضع الأمني عموما، وخاصة تطورات الإجراءات المتّخذة توقيا من تفشي فيروس 'كورونا'.



