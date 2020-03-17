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'الكورونا' في لقاء قيس سعيد و وزير الداخلية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:39 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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إستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بقصر قرطاج، وزير الداخلية هشام المشيشي.

وتم خلال اللقاء، إستعراض نشاط الوزارة والوضع الأمني عموما، وخاصة تطورات الإجراءات المتّخذة توقيا من تفشي فيروس 'كورونا'.

وثمّن رئيس الجمهورية حرص المؤسسة الأمنية ومساهمتها، في متابعة تطبيق الإجراءات التي تم اتخاذها لمقاومة هذا الوباء، كما أسدى تشجيعاته لأبناء المؤسسة الأمنية لما يبذلونه من مجهودات سواء في ما يتعلق بتأمين الحياة العامة، أو التعاطي مع المسائل المستجدة وخاصة فيروس 'كورونا' وظاهرة الإرهاب.
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