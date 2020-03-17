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عاجل.. "سموم الإسكندرية" يحذر من كارثة خلط الكلور مع المنظفات
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:44 م
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دينا حسن-محمد رجب
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حذر مركز السموم التابع لجامعة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، من مادتي الكلور والكحول واصفا إياهما بـ"السامتين"، إذا حدث تناول خاطئ لهما عن طريق الفم.
وقال المركز: إنه يجب حفظ المادتين في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، وفي حال ملامسة مواد التطهير الخاطئ للعين، فيرجى غسلها جيدًا بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة.
وأضاف المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن خلط الكحول مع الكلور، يؤدي إلى إطلاق غازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي، محذرًا أيضًا من خلط الكلور مع أية منظفات، أخرى كالفلاش أو النشادر أو مياه النار، وفي حال تناول الأطفال لها فلابد من سرعة التوجه إلى أقرب مركز للسموم، لتلقي العلاج.
وبدأت لافتات توعية للوقاية من فيروس كورونا، تغزو شوارع وكورنيش الإسكندرية، كما تم تعليقها في مداخل عقارات السكنية، من قبل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وذلك بهدف توعية المواطنين بكيفية انتشار الفيروس، وطرق الوقاية ومنع العدوى.
وقالت نجوى أمين، رئيسة حي الجمرك، في تصريح صحفي: إنها قامت بتعليق اللوحات الإرشادية على كورنيش البحر، وطباعة اللوحات بشكل يوضح كيفية الوقاية من الفيروس في نطاق الحي.
وقرر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أمس الاثنين، منع الشيشة من المقاهي والمطاعم والكافيهات، جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ومركز معلومات مجلس الوزراء، ووزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية طبقًا لمخاطر تداول "الشيشة".
وقال المحافظ: إن تدخين "الشيشة" لا ينقل فيروس كورونا فقط، بل أن التبغ أيضا يؤثر على المناعة وصحة الجسم بشكل عام، ما يجعله أكثر ضعفًا في مقاومة الفيروس.
ووجه المحافظ، مديرية التموين والجهات التابعة لها بمديرية أمن الإسكندرية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة وحماية المستهلك، بالبدء الفوري في تكثيف حملات الرقابة والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
ويأتي ذلك في ضوء توجيه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للمحافظين بالبدء في حملات مكثفة على الأسواق والتصدي بكل حزم لأي محاولات للتلاعب في الأسعار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين من المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها أو يرفعون أسعارها بلا مبرر.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة ستواصل جهودها بالتنسيق مع المحافظات لمتابعة توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة فى الأسواق.
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