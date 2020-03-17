عاجل.. "سموم الإسكندرية" يحذر من كارثة خلط الكلور مع المنظفات

وقال المركز: إنه يجب حفظ المادتين في أماكن بعيدة عن متناول الأطفال، وفي حال ملامسة مواد التطهير الخاطئ للعين، فيرجى غسلها جيدًا بالماء الجاري لمدة 15 دقيقة.





وأضاف المركز، في بيان اليوم الثلاثاء، أن خلط الكحول مع الكلور، يؤدي إلى إطلاق غازات سامة تؤثر على الجهاز التنفسي، محذرًا أيضًا من خلط الكلور مع أية منظفات، أخرى كالفلاش أو النشادر أو مياه النار، وفي حال تناول الأطفال لها فلابد من سرعة التوجه إلى أقرب مركز للسموم، لتلقي العلاج.



