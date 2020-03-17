دعاء مكرم.. معلمة فاضلة حفظت بناتها القرآن الكريم وحصلت على لقب الأم المثالية لمحافظة الغربية



تزوجت الأم عام 1988 وهي تبلغ من العمر ثلاثون عاما، حتى توفي الزوج تاركا لها ثالث بنات أكبرهن لا تتجاوز سبع سنوات، وأصغرهن عام واحد، وكانت تعمل معلمصا في التربةي والتعليم.



خلال تلك الفترة مرضت الأم بالسكر والضغط وضعف في عضلة القلب وفى نفس الوقت أصبحت مسئولة عن ثلاث بنات، ولكن طورت الأم من نفسها فواصلت دراستها الجامعية بعد وفاة زوجها وحصلت على ليسانس الآداب والتربية بالإضافة إلى حصولها على العديد من الدوارات التدريبية حتى تستطيع من تحسين وضعها الوظيفي.



حصلت الأبنة الكبرى على ماجستير حقوق، والثانية صحفية في أحد المؤسسات القومية، ومازالت الأم تواصل مشوارها مع الابنة الصغر حتى أتمت درجة الماجستير في الهندسة الزراعية بجانب ذلك كانوا حافظات للقران الكريم.



جدير بالذكر أنه عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 مؤتمرا صحفيا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.



وأعلنت القباج أن المركز الأول علي مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط وفازت بالمركز الثانى ماجدة ثابت محمد هريدى من محافظة الإسكندرية وتأتى زينب محمد عبد الحميد فايزى في المركز الثالث من محافظة بني سويف.



كما أعلنت القباج أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وأن صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط فازت كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية من ذوى الاحتياجات الخاصة وصفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة فازت كأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، أيضا فازت أمينة محمد فتحى من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية.



وصرحت القباج أن عدد الأمهات الفائزات على مستوى الجمهورية 32 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، وقد تقدم لهذا العام 762 أمًا من أجل الاشتراك بمسابقة الأمهات المثاليات على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط على 404 منهن

وفي كلمتها قدمت التهانى للأمهات الفائزات ولكل الأمهات المصريات واكدت حرص الوزارة علي تكريم الامهات المثاليات علي مستوى الجمهورية وفقًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



حصلت دعاء مكرم عبدالرحمن شعير، صاحبة الـ 54 عامًا على لقب الام المثالية بمحافظة الغربية، بعد اعلان وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات عن عام 2020.