في ذكرى عودتها.. طابا مدينة سياحية من الطراز الأول على أرض مصر

عادت طابا إلى مصر بعد سنوات من استرجاع سيناء، فتلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 3.72 كم² تعد ذات أهمية استراتيجية كبرى لمصر، وفوق الأهمية الاستراتيجية فهي ذات أهمية سياحية قد لا يدركها الكثيرون، وخلال أيام تهل علينا ذكرى استعادة طابا من يد العدو الصهيوني، والتي تحتفل بها مصر في 19 مارس من كل عام، وعبر التقرير التالي نستعرض المعالم السياحية والأثرية في طابا.





الكانيون الملون (وادي بيوتي)

قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الآثاري بمناطق آثار جنوب سيناء، إن وادي الكانيون الملون يبعد عن طابا 30 كم، طوله 250م، عرضه فى بعض الأجزاء لا يسمح إلا بمرور شخص واحد وبهذا الكانيون شعاب مرجانية متحجرة مما يدل على أن سيناء تحت سطح البحر في العصور الجيولوجية القديمة، وألوانه هي البني والأحمر والأصفر والأزرق والأسود وبه منحوتات طبيعية من الصخور منها شكل صقر وسلحفاة وجمل وتمساح وغيرها وبعد المرور من الكانيون يوجد هناك نفق عبارة عن صدع في الجبل طوله نحو 15.15م وهذا النفق يضاء بالشموع بواسطة الزوار مما يضفي عليه رومانسية رائعة، ويضم الموقع نقطة بانوراما يرى منها السائح جبال السعودية، والأردن، وفلسطين المحتلة، ومصر، وجزء من خليج العقبة.





قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا

وقال ريحان، إن مصر تزخر بالعديد من الأماكن السياحية المتفردة والمتميزة عالميًا، وإحدى أبرز تلك المعالم قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي في طابا، وهي تقع على جزيرة تسمى "جزيرة فرعون" قام بإنشاء القلعة القائد صلاح الدين عام 567هـ 1171م، وكانت الجزيرة قد استولى عليها ملك الصليبيين بلدوين الأول زمن الفاطميين، ولم يبن فيها بلدوين أية تحصينات أو دفاعات.