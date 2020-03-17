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في ذكرى عودتها.. طابا مدينة سياحية من الطراز الأول على أرض مصر
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:32 م
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حسام زيدان - مارينا بشارة
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عادت طابا إلى مصر بعد سنوات من استرجاع سيناء، فتلك المنطقة التي تبلغ مساحتها 3.72 كم² تعد ذات أهمية استراتيجية كبرى لمصر، وفوق الأهمية الاستراتيجية فهي ذات أهمية سياحية قد لا يدركها الكثيرون، وخلال أيام تهل علينا ذكرى استعادة طابا من يد العدو الصهيوني، والتي تحتفل بها مصر في 19 مارس من كل عام، وعبر التقرير التالي نستعرض المعالم السياحية والأثرية في طابا.
الكانيون الملون (وادي بيوتي)
قال الدكتور عبد الرحيم ريحان الخبير الآثاري بمناطق آثار جنوب سيناء، إن وادي الكانيون الملون يبعد عن طابا 30 كم، طوله 250م، عرضه فى بعض الأجزاء لا يسمح إلا بمرور شخص واحد وبهذا الكانيون شعاب مرجانية متحجرة مما يدل على أن سيناء تحت سطح البحر في العصور الجيولوجية القديمة، وألوانه هي البني والأحمر والأصفر والأزرق والأسود وبه منحوتات طبيعية من الصخور منها شكل صقر وسلحفاة وجمل وتمساح وغيرها وبعد المرور من الكانيون يوجد هناك نفق عبارة عن صدع في الجبل طوله نحو 15.15م وهذا النفق يضاء بالشموع بواسطة الزوار مما يضفي عليه رومانسية رائعة، ويضم الموقع نقطة بانوراما يرى منها السائح جبال السعودية، والأردن، وفلسطين المحتلة، ومصر، وجزء من خليج العقبة.
قلعة صلاح الدين بجزيرة فرعون بطابا
وقال ريحان، إن مصر تزخر بالعديد من الأماكن السياحية المتفردة والمتميزة عالميًا، وإحدى أبرز تلك المعالم قلعة الناصر صلاح الدين الأيوبي في طابا، وهي تقع على جزيرة تسمى "جزيرة فرعون" قام بإنشاء القلعة القائد صلاح الدين عام 567هـ 1171م، وكانت الجزيرة قد استولى عليها ملك الصليبيين بلدوين الأول زمن الفاطميين، ولم يبن فيها بلدوين أية تحصينات أو دفاعات.
ولما استعادها صلاح الدين بنى قلعته بها، وتحوي القلعة منشآت تتمثل في سور حصين وأبراج للدفاع وأفران لتصنيع السلاح وقاعة اجتماعات وغرف للعسكر وأفران للخبز ومخازن للحبوب وحمام بخار وخزان مياه ومسجد، ومادة بناءها من الجرانيت.
بئر طابا
وتابع ريحان: هو البئر الذي حُفر حين سُلمت قلعة العقبة عام 1892م، وخرجت العساكر المصرية من قلعة العقبة وعسكروا ثمانية أشهر فى وادي طابا بسيناء تحت قيادة سعد بك رفعت، وحفروا هناك بئر للمياه ولصعوبة الحياة فى هذه المنطقة أرسلوا لوزارة الحربية بالقاهرة يشتكون ظروفهم وصعوبة تنقلهم فى هذا الوادي فأرسلت الحربية لجنة لاختيار مكان مناسب للجنود وللأمن فوقع الاختيار على الموقع الذي بُنيت به النقطة العسكرية المتقدمة بنويبع 75 كم من طابا عام 1893م.
ساحة العلم
وقال الدكتور عبد الرحيم ريحان ساحة العلم هي المنطقة التي تسجل ذكريات عودة طابا في 19مارس 1989 وهو تاريخ رفع العلم على طابا، فقضية طابا كانت من أهم القضايا فى تاريخ مصر، حيث وظفت الوثائق التاريخية والخرائط والمجسمات الطبيعية وكتابات المعاصرين والزيارات الميدانية وشهادة الشهود وأشرطة الفيديو والصبر والمثابرة فى استرداد حقنا فى طابا المصرية حيث لا يضيع حق وراءه مطالب.
لوحات صخرية طريق النقب – طابا
أشار ريحان أن الطريق من النقب إلى طابا عبارة عن متحف مفتوح للوحات الصخرية التى شكلتها أيدى الطبيعة في الوادي الممتد بين المنطقتين، وقد تشكّلت في الجبال لوحات تمثل أشكالًا مختلفة يتخيلها الزائر كيفما يشاء ويحرص الزوار على التقاط الصور لها أثناء مرورهم وتوجههم لزيارة طابا أو نويبع.
منطقة الفيورد
وأوضح ريحان أن منطقة الفيورد تبعد عن طابا 10 كم وفيها تم تصوير فيلم الطريق إلى إيلات وهي عبارة عن لسان بحرى من خليج العقبة يمتد داخل اليابس في سيناء ليشكّل منطقة أقرب إلى ثلاثة أرباع دائرة شكّلتها أيدي الطبيعة لتخلق منطقة من مناطق الغوص الهامة بسيناء لجمال الشعاب المرجانية وتتناغم بانوراما الجبل مع شكل الفيورد لتضفى على الموقع تفرّد رائع يمثل عنصر جذاب للسياحة البيئية وسياحة الغوص.
محمية طابا
وهي تقع في جنوب غرب طابا، وقال عنها ريحان إنها تُعد ثاني أكبر محمية طبيعية بسيناء من حيث المساحة بعد محمية سانت كاترين حيث تبلغ مساحتها حوالي 3595 كم2، وتم إعلانها محمية صحاري وتراث طبيعي سنة 1998 وتتميز محمية طابا بالتكوينات الجيولوجية البديعة والمواقع الأثرية والتراث التقليدى للبدو المقيمين.
إلي جانب ثراء وتنوع الحياة البرية النادرة والمناظر الطبيعية البديعة التي تضمها المحمية كما تتميز بالعيون الطبيعية مثل عين فرطاجة التي تقع عند تقابل وادي غزالة مع وادي وتير وعين أم أحمد بوادى الصوانا وعين حدرة في وادي غزالة.
وأشار ريحان إلى أن المحمية تضم 480 نوعًا من النباتات معظمها مهدد بالانقراض، منها 25 نوعًا من الثدييات أشهرها الغزال والوعل النوبي والوبر، بالإضافة إلي 25 نوعًا من الزواحف، 50 نوعًا من الطيور المقيمة كالصقور والنسور والحدأة والحبارى والرخمة المصرية والنسر أبو دقن والنسر الذهبي الذي يعيش على قمم الجبال كما تضم تضم وادى غزالة الذى يتميز بوجود الغزلان، التي أخذت أعدادها في التناقص منذ القرن الماضي بسبب الصيد الجائر.
طابا هايتس
تُعد منطقة طابا هايتس من أشهر المناطق على مستوى العالم وقال عنها ريحان إنها تبعد 25 كم عن مطار النقب الدولي، 200كم من شرم الشيخ والمنطقة من الحجر الجيري المرجاني من أصل عضوي، وتتكون من كسرات الهياكل العضوية المشتقة من المرجانيات والطحالب الحمراء والجلد شوكيات والرخويات وتحتوى هذه الصخور على كميات من المواد الفتاتية وخاصة عند مخارج الأودية أو بالقرب منها.
وأشار إلى أن المنطقة تتألف من معادن الكربونات ويساعد على تكوين ونمو المرجان توافر الحجر الجيري بساحل البحر الأحمر الذي يعد المصدر الأصلي للمرجان، حيث يعتبر البحر الأحمر من البيئات الخصبة لنمو المرجان.
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