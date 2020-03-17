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"القابضة للكهرباء" تضع ضوابط الأجازات الاستثنائية للعاملين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:24 م
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شركة الكهرباء
شركة الكهرباء
الفجر الاقتصادي
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أصدرت الشركة القابضة لكهرباء  قرار بتنظيم حصول العاملين بكافة الشركات التابعة، تضمن منح العاملين المصابين بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وأمراض الكبد والقلب والأورام أجازة استثنائية لمدة أسبوعين.

ونص القرار، على تمنح الأجازة الاستثنائية للسيدات الحوامل أو التي ترعى طفلا أو أكثر لمن يقل سنه عن 12عامًا.

وبالنسبة للعاملين عدا شاغلي الوظائف القيادية نص القرار على ما يلي:-

فيما يخص الشركة القابضة لكهرباء:

يستثنى من ذلك العاملين بنظام الورادي، ويتم تقسيم العمل على باقي العاملين بالتناوب أسبوعيًا وبما لا يخل بنظام العمل والتشغيل وبرامج الصيانة المخططة أو العاجلة أو الطارئة، وبما لا يؤثر على معدلات سير العمل وانتظامه.

شركات التوزيع:

فيما عدا العاملين بنظام الورادي والمحصلين والكشافين، يتم تقسيم العمل بالتناوب أسبوعيًا على باقي العاملين وبما لا يخل بنظام العمل، وكذلك عدم الإخلال بنظام التشغيل وبرامج الصيانة والخطط العاجلة أو الطارئة.

ونص القرار، على أن تكون الأجازات الاستثنائية الممنوحة للعاملين مدفوعة الأجر، ولا تحسب من الأجازات المقررة قانونًا، أو تؤثر على أي مستحقات من الموظف ماليًا على أن يسرى القرارات اعتبارًا من الأربعاء الموافق 18 مارس وحتى 31 مارس الجاري وصدور تعليمات أخرى.

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شركة الكهرباء القابضة للكهرباء اجازات استثنائية

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