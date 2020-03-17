العراق: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 154





ويذكر أن أعلن مسؤول عراقي، أمس الاثنين، تعليق الرحلات الجوية في المطارات العراقية لمدة أسبوع ابتداء من يوم غد الثلاثاء في إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها السلطات العراقية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وأكد دريد يحيى جاسم مدير عام سلطة الطيران المدني العراقية تقرر تعليق الرحلات الجوية في البلاد ابتداء من يوم غد الثلاثاء الساعة السادسة مساء ولغاية الثلاثاء المقبل باستثناء الطائرات العابرة للأجواء العراقية.









وأضاف، أن قرار تعليق الرحلات الجوية يشمل جميع المطارات المحلية في البلاد استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية لغرض منع انتشار فيروس كورونا المستجد التي تأتي ضمن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع تفاقم الأزمة الوبائية لحماية مواطنينا وانسجامًا مع توصيات منظمة الصحة العالمية.









ومن المنتظر أن يبدأ سريان إجراءات حظر التجوال في بغداد والمحافظات العراقية الأخرى ابتداء من منتصف ليل يوم غد الثلاثاء ولمدة أسبوع وإغلاق الحدود الإدارية للمحافظات وتعطيل الدوام الرسمي في الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء الأجهزة الطبية والأمنية.





وكانت السلطات العراقية قد أعلنت رسميا إيقاف الدوام في المدارس بجميع مراحلها وإغلاق المنافذ الحدودية وإيقاف حركة التبادل التجاري مع كل من إيران والكويت وإغلاق المراقد المقدسة والمولات التجارية والمساجد والكنائس ودور العبادة ومحال الترفيه والمطاعم حتى إشعار آخر.





وأعلن وكيل وزارة الصحة العراقية حازم الجميلي اليوم عن وفاة 10 أشخاص وتسجيل 125حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في جميع أرجاء البلاد بما فيها إقليم كردستان.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 154 حالة.