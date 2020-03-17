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بسبب التوقف الكلي للرحلات.. منح إجازات وقتية للعمال بمطاري النفيضة والمنستير
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:19 م
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مروى الجلاصي
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يشهد كل من مطار النفيضة الحمامات الدولي والحبيب بورقيبة المنستير، شللا تاما منذ صباح اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020، مع التوقف الكلي للرحلات.
وقد تم منح إجازة وقتية لعدد من الأعوان العاملين في المطار إلى غاية يوم 04 أفريل المقبل، مع مواصلة العمل عن بعد، في حين تم الإكتفاء بعدد محدود من الاعوان لضمان الحد الأدنى من الخدمات في المطار.
ويذكر أن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، كان قد توجّه أمس بكلمة للشعب التونسي، أعلن فيها عن قرار غلق المجال الجوي التونسي، لمحاولة التصدري لتفشي فيروس 'كورونا'.
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