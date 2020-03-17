أمينة تستضيف النجوم في أغنيتها الجديدة "أدعيلي يا أما"

انتهت المطربة أمينة من تسجيل أغنيتها الجديدة بعنوان "أدعيلي يا أما"، وكانت تقوم بتجهيزها من فترة طويلة، حيث عقدت عدد من جلسات العمل مع الشاعر مصطفي حسن والملحن محمد عبدالمنعم والموزع خالد نبيل للإنتهاء من هذه الأغنية وطرحها هذه الأيام بمناسبة أقتراب عيد الأم.





وقات أمينة "قمنا بتسجيل الأغنية بستوديو صوت الحب مع مهندس الصوت خالد رؤوف، في الوقت نفسه فكرنا أن نقوم بعمل كلب لها مختلف عن ما يتم عرضه في هذه المناسبات، حيث اتفقت ومدير أعمالي سامح علي والمونتير تامر سليم علي تقديم فكرة مختلفة بالتعاون مع عدد من النجوم وسيكون الكليب مفاجأة للجميع، وقربا سيتم طرحه علي قناة اليوتيوب الخاصة بي وعدد من القنوات والإذاعات".





وأضافت أمينة" أحرص كل عام عل تقديم أغنية لست الحبايب لأنها من أهم الأشخاص في حياة كل منا ومن فقد أمه يشعر بأنه دئما في حاجة إليها ولدعائها لأن دعائها دائما مستجاب، لذلك هذه العام اتفقت مع سامح علي أن نعمل علي هذه الأغنية من خلال هذه الفكرة دعاء الأم، وبالفعل سيعجب بالأغنية كل من يسمع كلماتها ولحنها".