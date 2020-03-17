عاجل.. مستشفيات جامعة المنصورة تصدر بيانا مهما بشأن انتشار "كورونا"





وحرصا على ضمان سلامة المرضى والعاملين داخل المستشفى، شدد حجازي، على انتشار فرق مكافحة العدوى والترصد داخل كل مستشفى لمتابعة الالتزام بتعليمات مكافحة العدوى ولاتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بمتابعة مشددة من إدارة المستشفى. وكذلك التأكيد على وضوح قنوات التواصل بين الأقسام الطبية والعاملين بها من أطباء وتمريض وبين فرق الترصد ومكافحة العدوى بالمستشفى.



كما أشاد بالجهد المبذول من ادارة المستشفيات والمراكز الطبية وفرق مكافحة العدوى والترصد وجميع الأطباء والتمريض والصيادلة والعاملين فى مختلف الأقسام الإدارية والهندسية وحرصهم الشديد على متابعة وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أي إصابة محتملة بفيروس الكورونا بمنتهى الاحترافية ضمانا لمنع انتشار العدوى.

أكد الدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وبشكل مكثف واتباع تعليمات الطب الوقائي ومكافحة العدوى في خطط التعامل مع فيروس كورونا بالمستشفيات والمراكز الطبية، ومتابعة تواجد مستلزمات التعقيم واحتياجات الكشف على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.وشدد حجازي، في بيان له، اليوم، على أن يكون كافة العاملين بكل قسم وعيادة داخل المستشفيات على دراية كاملة بالإجراءات والخطوات الصحيحة الواجب إتباعها في حالة الاشتباه بإصابة أحد المرضى بفيروس كورونا، وكيفية التواصل مع فرق الترصد ومكافحة العدوى والمتواجدة بكل مستشفى ومركز على مدار 24 ساعة، والتي تتضمن استخدام الكواشف الطبية للاطمئنان على المرضى المترددين على المستشفى والزائرين.ووجه بتوفير أجهزة قياس الحرارة بجميع مداخل المستشفيات والعيادات الخارجية بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الطبية، وحرصا على ضمان سلامة المرضى، تم التأكيد على سرعة ‘نهاء اجراءات المرضى والحد من تواجد المرضى ومرافقيهم خلال الكشف بالعيادات الخارجية واستخدام الانظمة الالكترونية لحجز مواعيد الكشف بالعياداتكما تضمنت الإجراءات لزيارة المرضى السماح بزيارة شخص واحد بحد أقصى للمريض على مدار اليوم، أو بالتواصل الهاتفي، وتم عمل سلسلة من الاجتماعات المتتالية لمديري المستشفيات والمراكز؛ لمتابعة تنفيذ الخطوات الواردة في الخطة المعدة للتعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وتم المرور الميداني اليومى المتكرر على عنابر المرضى داخل القسم والعناية المركزة داخل القسم والتأكيد على توفير غرف العزل داخل كل قسم.وأشار إلى تدريب العاملين داخل العيادة على تنظيم إجراءات العمل بالطرق الصحيحة بحضور رئيس هيئة التمريض بالمستشفيات ومنسقي مكافحة العدوى.