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مع زيادة انتشار كورونا.. 4 سيناريوهات نهائية لحسم الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:17 م
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بوابة الفجر
حسن شحاتة
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انتظرت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، 30 عاما، من أجل مشاهدة فريقهم يُتوج بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" مرة أخرى.

وبالرغم من اقترابهم من الحصول عليه بسبب الفارق الكبير في النقاط بين الريدز وأقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، إلا أن إيقاف الدوري بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المعروف باسم "كوفيد-19" في إنجلترا وإصابته لعدد من نجوم الدوري، أثار تساؤلات الجماهير حول إمكانية فريقهم في الحصول على لقب الدوري.

وأصاب فيثروس كورونا العديد من نجوم الدوري الإنجليزي، وعلى رأسهم مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، بالإضافة إلى أودسون أودوي لاعب تشيلسي، كما أعلن برندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر الاشتباه في إصابة ثلاثة لاعبين في الفريق بفيروس كورونا، كما أن واتفورد أرسل ثلاثة لاعبين إلى المنزل عقب ظهور أعراض كورونا عليهم.

لذلك لجأت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، إلى إعلان تعليق جميع مباريات ⁧‫البطولة‬⁩ حتى 4 أبريل المقبل، وفقا لما توصلت إليه خلال اجتماعها مع الأندية اليوم، بحسب شبكة "سكاي نيوز".

ونرصد لكم في التقرير التالي، السيناريوهات المتوقعة للدوري الإنجليزي في الفترة المقبلة؟

السيناريو الأول

في حالة استئناف الدوري بعد يوم 3 أبريل المقبل، ستجري الأمور كما لو لم يحدث تأجيل للبطولة الإنجليزية، ليحافظ ليفربول على كامل حظوظه في إنهاء اللقب لصالحه.

السيناريو الثاني

وهناك احتمالية لحدوث السيناريو الثاني، في حالة استئناف الدوري بعد يوم 3 أبريل المقبل، لكن بدون جماهير، وهو الأمر الذي يجعل ليفربول محافظًا على كامل حقوقه في حصد اللقب، مع منع الريدز من الاحتفال باللقب مع جماهيره داخل الملعب وخارجه، لتتأجل الاحتفالات إلى وقت لاحق.

السيناريو الثالث

في حالة استمرار انتشار فيروس كرونا المستجد، ستنهي الرابطة المسابقة عند المرحلة 29، وتعتمد رسمياً الترتيب الحالي ليتوّج ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي، ويتأهل مانشستر سيتي، وليستر سيتي، وتشيلسي إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، ويهبط بورنموث وأستون فيلا ونوريتش سيتي إلى الدرجة الأولى، وفقا لما طالب به الصحفي بول هايوارد في صحيفة "دايلي تلغراف".

وكتب هايوارد "إذا انتهى الموسم قبل أوانه، فمن الطبيعي أن يحسم التتويج بحسب النقطة التي وصل إليها قبل التوقف: 29 مباراة من أصل 38، هي مسافة محترمة"، مؤكدًا على أن إلغاء موسم 2019-2020 سيكون هراء، وهو الأمر الذي توافق مع حديث المدير التنفيذي لبرايتون، بول باربر.

السيناريو الرابع

يعد السيناريو الأكثر رعبًا، وهو قيام الرابطة الإنجليزية لكرة القدم بإلغاء الموسم الحالي كاملاً دون تتويج أو هبوط أو صعود أي فريق، وفقا لما أشارت إليه صحيفة "تايمز"، بأن الدوري الإنجليزي، لن يستكمل هذا الموسم.
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