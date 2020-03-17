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الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:13 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تراجع مسئولو نادى الزمالك، عن التعاقد مع التوجولى لابا كودجو، مهاجم العين الإماراتى، للحصول على خدماته فى الانتقالات الصيفية.

وجاء تراجع الزمالك عن صفقة كودجو، بسبب وجود صعوبات كبيرة فى الأمور المادية مع إدارة العين واللاعب، خصوصا أن الصفقة ستكلف خزينة النادى مبلغا كبيرا، لا يتناسب مع ظروف القلعة البيضاء.

ويبحث نادى الزمالك عن التعاقد مع مهاجم أجنبي قوى خلال الموسم الجديد، فى ظل وجود تحفظات من جانب الفرنسى باتريس كارتيرون، على مستوى الثنائى عمر السعيد وكاسونجو كابونجو.
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