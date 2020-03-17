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البورصة الأمريكية تتعافي في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:08 م
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البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
الفجر الاقتصادي
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تعافت البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد سجلت المؤشرات أمس أكبر خسارة يومية منذ 1987.

وذكر تقرير صحفي اليوم أن وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين سيطلب من المشرعين في الكونجرس الحصول على حزمة تحفيز بقيمة 850 مليار دولار أو أكثر لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة تأثيرات "كوفيد-19".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تغريدة على موقع تويتر إن الولايات المتحدة ستدعم بقوة الصناعات مثل الخطوط الجوية وغيرها، التي تتأثر بشكل كبير من الكورونا.

وعلى جانب البيانات اقتصادية، ارتفع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال فبراير الماضي.

وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 2 بالمائة ليسجل 20598.3 نقطة، بعد إن فقد 3 آلاف نقطة في ختام الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 2.4 بالمائة ليسجل 2443 نقطة.

وزاد مؤشر "ناسداك" بنحو 2.5 بالمائة ليسجل 7082.9 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي للدولار بنحو 1.5 بالمائة إلى مستوى 99.546.
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الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 فيروس كورونا دونالد ترامب البورصة الأمريكية

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