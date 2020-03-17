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اسكتلندا تعلن حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:02 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت اسكتلندا، اليوم الثلاثاء، حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد 180 ألفا و90 حالة حول العالم، بينما وصل عدد الوفيات إلى 7063 في 145 بلدا ومنطقة بحلول الساعة 9,00 بتوقيت غرينيتش، الثلاثاء.

وبين الساعة 17,00 الإثنين و09,00 الثلاثاء، تم تسجيل 56 وفاة جديدة و4569 إصابة على صعيد العالم.

وتأخذ الحصيلة التي تستند لبيانات تجمعها "فرانس برس" من السلطات الوطنية والمعلومات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في الحسبان حقيقة أن معايير إحصاء الضحايا وإجراءات فحص الإصابة بالفيروس تختلف من بلد لآخر.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في الصين "باستثناء هونغ كونغ وماكاو" 80 ألفا و881 بينها 3226 حالة وفاة، في حين تعافى 68 ألفا و869 شخصا.

وتم تسجيل 21 إصابة جديدة و13 وفاة في الصين بين الساعة 17,00 الاثنين و09,00 الثلاثاء.

أما خارج الصين، فسُجّلت 3837 وفاة بحلول الساعة 09,00 الثلاثاء (43 حالة وفاة جديدة منذ الساعة 17,00 الإثنين) من بين 99 ألفا و215 إصابة (4548 إصابة جديدة).

وأما الدول الأكثر تأثّرا بالفيروس بعد الصين فهي إيطاليا (2158 وفاة و27980 إصابة) تليها إيران (853 وفاة و14991 إصابة) ومن ثم إسبانيا (309 وفيات و9191 إصابة) تليها فرنسا (148 وفاة و6633 إصابة).

وتم تسجيل أول حالة وفاة كذلك منذ الساعة 17,00 الاثنين في جمهورية الدومينيكان.

وسجلت آسيا حتى الساعة 09,00 الثلاثاء 92 ألفا و601 إصابة (3360 وفاة) وأوروبا 63 ألفا و941 إصابة (2738 وفاة) والشرق الأوسط 16 ألفا و594 إصابة (869 وفاة) والولايات المتحدة وكندا 5085 إصابة (73 وفاة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 990 إصابة و8 وفيات وإفريقيا 435 إصابة وعشر وفيات وأوقيانيا 450 إصابة (5 وفيات).
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