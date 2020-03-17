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الدوريات الأوربية الأقرب للعودة بعد الإيقاف بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:03 م
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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شهدت الأيام القليلة الماضية وقف الأنشطة الرياضية حول العالم بعد انتشار فيروس كورونا حيث قررت رابطة الأندية الانجليزية وقف مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة أسبوعين كما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وقف مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بالإضافة إلي بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى بعد انتشار فيروس كورونا الجديد حيث أصيب العديد من الرياضين بهذا الفيروس حول العالم.

ورغم انتشار فيروس كورونا الجديد إلا أن جميع المؤشرات والتقارير تؤكد اقتراب استئناف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي الدوري الاسباني الممتاز و الفرنسي الممتاز بالإضافة إلي الدوري الألماني الممتاز بعد أسبوعين لكن بدون جمهور.

بينما ستمتد فترة إيقاف بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

كما يفكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا استئناف بطولاتي دوري أبطال أوروبا والدوري الاوربي لكن بنظام جديد علي أن يكون دور ربع نهائي البطولة من مباراة واحدة علي ارض محايدة ودور نصف النهائي والنهائي علي ملعب اسطنبول الدولي بتركيا كما ذكرت العديد من التقارير الأوربية و العالمية.
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