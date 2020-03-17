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انتحار شاب شنقا داخل منزله في أبو النمرس

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 04:01 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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أقدم شاب، على الانتحار عن طريق شنق نفسه، داخل منزله بمركز أبو النمرس، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية مدير الأمن.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد داوود رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس، من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب داخل منزله، بنطاق المركز.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بسرعة انتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد مصطفى عثمان معاون مباحث المركز، لمعاينة الجثة، ومعرفة وجود شبهة جنائية حول الوفاة من عدمه، فضلًا عن الاستماع إلى أقوال أهليته.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، عن أن الشاب المنتحر كان يعاني من أزمة نفسية خلال الفترة الماضية، ما دفعه إلى الانتحار عن طريق شنق نفسه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على جثة المتوفى تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى نجحت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في كشف ملابسات واقعة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، والقبض على مرتكب الواقعة.

وعقب تداول مقطع فيديو بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر "من ذوي الاحتياجات الخاصة" بدائرة قسم شرطة الدقي.

وبالفحص والتحري تبين أنه أثناء قيام أحد الأشخاص بدفع كرسي متحرك خاص بآخر "من ذوي الاحتياجات الخاصة"، اصطدما بسباك "له معلومات جنائية"، فحدثت بينهم مشاجرة تعدى خلالها السباك على الآخرين بالضرب والسب دون حدوث إصابات وباستدعائهما أيدا ذلك.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط السباك، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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شنق شاب يشنق نفسه انتحار شاب الجيزة ابو النمرس

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