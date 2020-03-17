إنفوجراف.. عدد المصابين في جميع الأندية بالدوريات الكبرى بفيروس كورونا

شهدت الأيام القليلة الماضية وقف الأنشطة الرياضية حول العالم بعد انتشار فيروس كورونا حيث قررت جميع الدوريات الكبرى في أوروبا تأجيل النشاط لمدة أسبوعين بعد انتشار فيروس كورونا الجديد حيث أصيب العديد من الرياضين بهذا الفيروس حول العالم.





ولذلك ننشر لكم في "الفجر الرياضي" عدد المصابين في جميع الأندية بالدوريات الكبرى بفيروس كورونا:



