Advertisements
Advertisements
Advertisements

إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالجيزة خلال ساعات

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:52 م
Advertisements
محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
إسماعيل منطاوي
Advertisements
أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإعادة تشغيل محطات المياه التابعة لها بمناطق المحافظة المختلفة وبنسبة 80% تقريبا عقب انخفاض نسبة العكارة بنهر النيل على أثر موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية؛ لتعود ضغوط المياه بالشبكة إلى وضعها الطبيعى فى موعد غايته مساء اليوم.

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قد اضطرت إلى قطع المياه بعدد من المناطق خلال الأيام الماضية نظراً لارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل التى وصلت إلى 4000 وحدة عكارة نتجت عن تصريف مياه الأمطار بالنهر مما أثر على مأخذ المحطات المختلفة وأدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة حيث أن الحد المسموح به لمعالجة المياه هو 30 وحدة فقط، لذا أصبح توقف المحطات أمر حتمى لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا. 

واعتذرت محافظة الجيزة عن اى معوقات واجهت المواطنين خلال فترة انقطاعات المياه وأنه سوف يتم انتظام ضخ المياه بكافة المناطق المتأثرة بالمحافظة مساء اليوم، مؤكدة أن هناك متابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية لحين عودة المياه لكافة المناطق المتأثرة.

وكان قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات.

وتابعت المحافظة، أن ذلك نظراً لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر محافظة الجيزة قطع المياه عودة المياة احمد راشد

أخبار تهمك

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ حوالي 3 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

منذ ساعتين و 35 دقيقة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 6 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 8 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

عاجل.. خبر صادم لسكان محافظة الجيزة

قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة لمدة 6 ساعات

لليوم الثاني.. قطع المياه عن عدة مناطق بالجيزة (تعرف عليها)

عاجل.. محافظة الجيزة تعلن الموعد النهائي لعودة المياه

لليوم الثالث.. أهالي فيصل يستغيثون بالرئيس: هنلاقيها من الماية المقطوعة ولا كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

03:24 م

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status