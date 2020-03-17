إعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالجيزة خلال ساعات

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإعادة تشغيل محطات المياه التابعة لها بمناطق المحافظة المختلفة وبنسبة 80% تقريبا عقب انخفاض نسبة العكارة بنهر النيل على أثر موجة الأمطار الغزيرة التى تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية؛ لتعود ضغوط المياه بالشبكة إلى وضعها الطبيعى فى موعد غايته مساء اليوم.





وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قد اضطرت إلى قطع المياه بعدد من المناطق خلال الأيام الماضية نظراً لارتفاع نسبة العكارة بمياه النيل التى وصلت إلى 4000 وحدة عكارة نتجت عن تصريف مياه الأمطار بالنهر مما أثر على مأخذ المحطات المختلفة وأدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة حيث أن الحد المسموح به لمعالجة المياه هو 30 وحدة فقط، لذا أصبح توقف المحطات أمر حتمى لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجيًا.





واعتذرت محافظة الجيزة عن اى معوقات واجهت المواطنين خلال فترة انقطاعات المياه وأنه سوف يتم انتظام ضخ المياه بكافة المناطق المتأثرة بالمحافظة مساء اليوم، مؤكدة أن هناك متابعة دورية من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكافة القيادات التنفيذية لحين عودة المياه لكافة المناطق المتأثرة.





وكان قد أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة انقطاع المياه عن مناطق أحياء الجيزة (حى جنوب الجيزة – حى العمرانية – حى الطالبية – حى الهرم – حى بولاق الدكرور – حى الدقى – حى العجوزة – حى شمال الجيزة – حى الوراق بالإضافة إلى مركز ومدينة أبو النمرس) لمدة 6 ساعات.





وتابعت المحافظة، أن ذلك نظراً لارتفاع نسبة العكارة لتصل إلى 4000 وحدة عكارة بمجرى نهر النيل نتيجة هطول السيول بأطفيح والصف مروراً بمسار مأخذ محطات الجيزة، ابو النمرس، وجزيرة الدهب، وإمبابة، ما أدى إلى عدم قدرة المروقات على التخلص من العكارة وأصبح توقف المحطات ضرورة ملحة لإجراء عملية الغسيل العكسى للمرشحات ومعاودة التشغيل مرة أخرى وضخ المياه بالشبكات تدريجياً.