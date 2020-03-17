في عيد ميلادها.. كيف وقعت دينا الشربيني في حب عمرو دياب

بدأت منذ عام 2017 علاقة حب خاصة تجمع بين الفنانة دينا الشربيني والمطرب عمرو دياب، وظهرت على وجوههم مشاعرهم حيث منحتهم ملامح جديدة لاحظها الجماهير.



تعود علاقة دينا الشربيني بعمرو دياب منذ أول مقابلة بينهم في إحدى مطاعم الزمالك والتي أثارت جدل الجمهور حول علاقتهم التي لم يصفح عنها أحد منهم ونفت حينها مديرة أعماله هدى الناظر وجود أي علاقة بينهم غير العمل وذكرت أنه يستعد لفيلم جديد يجمعهم معا.



وأثارو جدل الجمهور بعد سفرهما سويا في طائرة متجهة إلى الإمارت وتم سداد الرسوم المالية بوصل واحد لهما وكتب فيه اسم دينا الشربيني الحقيقي وهو "دينا محمد عبد الباري" وتوالت بعد ذالك رحلاتهم.



ولاحقت دينا الشربيني عدد من الشائعات بسبب الصور التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمنهم صورة ظهرت فيها ببطن ممتلئة فليلا مما جعل الجمهور يظن أنها حامل ولكنها نفت هذه الشائعة وعبرت عن استيائها مما ينشره الجمهور من الشائعات.



وقام "الهضبة" باصطحاب دينا في الساحل الشمالي وهذا يعد أول ظهورعلني لهم سويا وفاجأ الجمهور بالغناء لها في أغنية "أجمل عيون" من ألبومه ولكنه أنكر أيضا غنائه لها،وقام بالغناء لكل الأبراح في حفلته بالساحل الشمالي.



وكان أول ظهور رسمي لهم يوم 28يونيو 2018 عندما نشر "الهضبة" صورة له مع دينا الشربيني وهما متشابكا الأيدي عبر حسابه عى موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"