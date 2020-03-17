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حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:50 م
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بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم الثلاثاء، أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية، خلال مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة.

وتضمنت قائمة الأمهات المثاليات 32 أمًا فائزة وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من ممثلي الجهات المعنية، على مستوى المحافظات وانطبقت بالفعل الشروط عليهن.

وجاء في المركز الثالث على مستوى الجمهورية الحاجة زينب عبدالحميد الشيخ فايزي، والشهيرة بـ"ماما زوزو الشيخ" الحاصلة علي المركز الأول في مسابقة الأم المثالية علي مستوي محافظة بني سويف، وهي بنت قرية بدهل مركز سمسطا جنوب محافظة بني سويف.

والحاجة زينب الشيخ، كانت عضو سابق بمجلس الشعب لفترتين عام و1984وعام 2000 وهي تعد أول سيدة على في تاريخ المحافظة عضوا بمجلس الشعب، كما إنها تشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة جمعية الشابات المسلمات ببني سويف وهي من أعرق وأقدم الجميعات الأهلية بالمحافظة وأنشطها.

وتواصلت "الفجر" بالأم المثالية ببني سويف، لتهنئتها، وقالت في أول تصريح لها: "أنا سعيدة بتوفيق وتكريم ربنا لي منذ أن منحني بزوج وحبيب رحمة الله كان يؤمن بعمل المرأة وكان ظهرًا وسندًا لي في الحياة كما أنه كان يؤمن بتنظيم الأسرة ويقدس الحياة الزوجية وتوفاه الله عام 1999قبل نجاحي في المجلس بعام.

وأضافت الأم المثالية: رزقنا الله بولدين بارين هما المهندس حازم والدكتور سامح، مشيرة إلي أن لهذين الإسمين المتناقضين "سامح وحازم" حكاية وهي ‘يمان والدهم بأن الإنسان في الحياة لا يجيب أن يكون جادًا وصلبًا وحازمًا علي الدوام ولا يجب أن يكون لينًا ومفرطًا وسهلًا علي الدوم ويجب أن يجمع بين اللين والصلابة الحزم والتسامح فقررنا أن نطلق علي ابناءنا حازم وسامح لهذا الغرض.

وعن توقعها بالفوز باللقب، قالت "ماما زوزو": "كنت أتوقع الفوز باللقب ولكن لم أكن انتظره أبدًا لان فوزي بابنائي هو تكريم من رب العالمين وتكريم ربنا لي بزوجي وابنائي ونجاحي في عملي التطوعي والنيابي في مجلس الشعب، طوال 50 عامًا تقريبًا هو أكبر تكريم لي من الله ويكيفيني فخرا أن يناديني الكبير قبل الصغير في المحافظة وخارجها بـ"ماما زوزو" فحب الناس من حب الله وهذا هو الأبقي للإنسان فيفني الجسد وتبقي السيرة الحسنة.
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
حكاية الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. "زوزو الشيخ" أول برلمانية ببني سويف (صور)
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