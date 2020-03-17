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الأم المثالية بالغربية: نجاح بناتي أكبر تكريم لي

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:46 م
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الأم المثالية
الأم المثالية
نجلاء البسيوني
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قالت دعاء مكرم، الأم المثالية على مستوى محافظة الغربية بعد فوزها بالمسابقة: "توفي زوجي وأنا في سن الثامنة والعشرين، تاركا لي ثلاثة أبناء جميعهم بنات، (منى وأسماء وإسراء) وكان يعمل موظفا في وحدة الشئون في القرية، وكانت أكبر بناتي وقتها 7 سنوات وأصغرهم لم تكمل شهرها الرابع".

وأضافت عقب إعلانها أما مثالية، بمؤتمر التضامن الاجتماعي، الذي عقدته نيفين القباج، وزيرة التضامن، صباح اليوم الثلاثاء، "كنت اذهب لعملي كمدرسة بمدرسة مدحت قرطان بقرية كلا الباب مركز السنطة نهارا وبعد إنهاء دوامي أذهب لأخذ أولادي من بيت والدتي، وظللت على هذا الحال لسنوات حتى تمكنت من إلحاقهم جميعا بالجامعة".

وتابعت "حصلت ابنتي منى، على ماجستير القانون، وإسراء صحفية بجريدة الجمهورية، وأسماء أنهت دراستها بكليات الهندسة، وحاليا تدرس الماجستير".

وأعربت عن سعادتها الشديدة، بحصولها على لقب الأم المثالية، مضيفة أنها لم تعلم شيئًا عن المسابقة، إلا عندما أخبرتها إحدى جيرانها، بسؤال أحد موظف الشئون عنها، وعلمت بعدها أن أبنائها قاموا بالتقديم لها في المسابقة، ولم تكن تتوقع حصولها على اللقب؛ لأنها تعتبر تربيتها لأبنائها أمر طبيعي تفعله كل الأمهات والفوز الحقيقي يكمن فيما فعلوه بناتها من الجد والاجتهاد وتكليل تعبها بالنجاح. 

أما عن التقديم للمسابقة فتقول، منى طلعت، الابنة الكبرى: أرسلت اسم والدتي لمسابقة الأم المثالية، وذلك لكوني أكبر إخوتي، وشهدت على ما واجهت أمي من صعاب الحياة، وكنت معها خطوة بخطوة حتى وصلنا لبر الأمان، وكوني أما لطفلين هو ما جعلني أقدر ما فعلته أمي لنا".

وأوردت "تنميت أن تفوز والدتي بلقب الأم المثالية على مستوى الجمهورية، وذلك لأنها تستحق فقد أفنت شبابها في تربيتنا وغرس القيم فينا وأدت دور الأم والأب على الوجه الأكمل".

وفي سياق آخر، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أنه سيتم السماح للضيوف باستكمال برامجهم السياحية والمغادرة في توقيتاتهم المحددة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، ربنا يحمي ويسلم مصر.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول أمس السبت، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وايضا علي نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس "كورونا"، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.

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