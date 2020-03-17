Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. تأجيل كوبا أميركا حتى 2021

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:43 م
Advertisements
كوبا امريكا
كوبا امريكا
وكالات
Advertisements
كشفت بعض التقارير الصحفية عن أن إتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم، قرّر تأجيل بطولة ​كأس كوبا أميركا 2020​ حتّى صيف العام 2021 بسبب ​فيروس كورونا​.


وكان من المقرر أن تُقام البطولة هذا الصيف بين 12 يونيو و12 يوليو في الارجنتين وكولومبيا.


على صعيد متصل، أكدت تقارير صحافية أخرى في وقت سابق أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر كذلك تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا 2020 حتّى صيف العام 2021، من الـ11 لشهر يونيو إلى الـ11 من شهر يوليو.
Advertisements

أخبار تهمك

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

صفقات منتظرة داخل برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ 40 دقيقة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ ساعتين و 13 دقيقة

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

منذ أقل من ساعتين

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 7 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ أقل من ساعة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status