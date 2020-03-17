Advertisements
Advertisements
Advertisements

تأجيل جلسات مجلس الوزراء لمدة أسبوعين بسبب "كورونا"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:44 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
الفجر السعودي
Advertisements
أرجأ مجلس الوزراء السعودي، جلستيه لهذا الأسبوع والأسبوع القادم تماشيًا مع ما صدر من إجراءات احترازية ووقائية، التي أوصت بها الجهات الصحية والمختصة في المملكة العربية السعودية

يأتي ذلك في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره، وما واكبه من قرار حكومة المملكة من تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية كافة لمدة 16 يومًا، مع استمرار العمل عن بعد عبر التعاملات الإلكترونية في مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية.

وكشف المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، إننا سجلنا في المملكة 133 حالة مؤكدة، من بينها 6 حالات تعافت، ولا زال 127 حالة مستمرين في العلاج.

وأكد العبدالعالي، أن ‏الرقابة مستمرة في المنافذ، ويتم تطبيق أعلى المستويات الرقابية.

‏وأوضح أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

‏‎وذكر أن 106 حالات ارتبطت بالسفر خارج المملكة، قدموا من 20 دولة تقريبًا. ‎‏وبين أن الحالات المخالطة للمصابين بفيروس ‎كورونا وقعت في المنازل والتجمعات.

‏ولفت إلى أن الجهود مستمرة، وأكثر من 700 ألف شخص قاموا بعمل الفحوص عند منافذ المملكة المختلفة.

وأعلنت وزارة الصحة بالمملكة العربية السعودية، مساء الإثنين، تسجيل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع عدد الإصابات إلى 133 حالة.

وقالت وزارة الصحة: إن "الحالة الأولى لمواطنة قادمة من إسبانيا وهي معزولة بمنشأة صحية في الظهران، بينما الحالة الثانية لمواطنة مخالطة لحالة سابقة ومعزولة بمنشأة صحية في القطيف".

وأضافت: أن "الحالتين الثالثة والرابعة لمواطنين قادمين من المغرب وهما معزولان بمنشأة صحية في جازان"، موضحة أن "هناك أربع حالات لمواطنين قادمين من بريطانيا وفرنسا وسويسرا والأردن، وهم معزولون بمنشأة صحية في الرياض".

كما أن هناك أربع حالات أخرى مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين قادمين من سويسرا والولايات المتحدة وفرنسا، وهم معزولون بمنشآت صحية في جدة، وتم تسجيل حالة لمقيم أفغاني قادم من أفغانستان، وهو معزول بمنشأة صحية في جدة.

كما لفتت الوزارة إلى تسجيل حالتين في مكة المكرمة، الأولى لمواطن قادم من تركيا ومعزول في منشأة صحية، والحالة الثانية لمقيم مصري وهو معزول في منشأة صحية.

وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 133 حالة، كان قد تعافى منها 6 حالات، وبقية الحالات تخضع للرعاية الصحية في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بكل من كانت لديه تساؤلات او استفسارات عما يخص الفيروس، التواصل فورًا مع "مركز اتصال الصحة 937"، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.
Advertisements

أخبار تهمك

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

منذ ساعة و 21 دقيقة

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتراجع عن صفقة مدوية

منذ نصف ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 8 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ أقل من ساعتين
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:02 م

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

قرار عاجل من وزارة الصناعة بعد أزمة نقص الكحول والمطهرات

03:24 م

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

09:38 ص

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status