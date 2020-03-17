Advertisements
Advertisements
Advertisements

السعودية: صادرات النفط الخام تتجاوز 10 ملايين برميل يوميا قريبا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:43 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الثلاثاء، إنه من المقرر أن ترتفع صادرات المملكة من النفط الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا، إذ تعتزم البلاد استخدام مزيد من الغاز لتوليد الكهرباء بدلا من حرق الخام.
 
وقالت الوزارة في بيان "السعودية ستستغل الغاز المنتج في محطة الفاضلي لتعويض نحو 250 ألف برميل يوميا من استهلاك النفط المحلي، مما سيتيح للمملكة زيادة صادراتها من الخام خلال الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

منذ أقل من ساعتين

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 6 ساعات

صفقات منتظرة داخل برشلونة في الميركاتو الصيفي

منذ 40 دقيقة

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

03:02 م

داعية إسلامي يفجر مفاجأة بشأن موعد قيام الساعة

09:12 ص

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

10:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status