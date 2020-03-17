لمكافحة كورونا.. مناطق تخضع للحجر الصحي في مصر

منذ تفشي فيروس كورونا القاتل حول العالم، سارعت مصر، باتخاذ إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا القاتل، كإخضاع المشتبه في إصابتهم في الحجر الصحي، وإجراء الفحص الطبي اللازم، لمكافحة الفيروس، ومنع انتشاره.





البحر الأحمر

بعد قرار تعليق حركة الطيران، وتطهير كل المنشآت السياحية والمرافق الحكومية وغير الحكومية، وعدم استقبال السياحة الداخلية لمدة ١٤ يومًا من تاريخ مغادرة آخر سائح بالمحافظة، قرّر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، تطبيق إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، منها عدم مغادرة العاملين بالقطاع السياحي من الفنادق والقرى السياحية والمزارات والبازارات والمطاعم والبقاء بداخلها لخضوعهم للحجر الصحي لمدة 14 يوما.





مطار القاهرة

منذ تفشي فيروس كورونا حول العالم، كانت مصر ضمن الدول التي سارعت باتخاذ إجراءات احترازية، حيث وضعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي خطة احترازية لمواجهة فيروس كورونا، من خلال إجراء الفحص الطبى الإجباري على جميع الركاب بمطار القاهرة، والقادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها فيروس كورونا، تحسبا لوجود أي إصابات.

في حال الاشتباه في أي حالة من الحالات بين الركاب القادمين على الرحلات الجوية، يتم على الفور عزل الراكب وتحويله إلى مستشفى الحميات بالعباسية، تحت إشراف محمود غنيم مشرف إسعاف المطار، لإجراء الفحوصات الطبية للتأكد من خلوه من العدوى.

300 أسرة بالمنوفية ضمن الإجراءات الاحترازية، قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة طبقت الإجراءات الصحية على حوالى 300 أسرة فى محافظة الدقهلية، في القرية التي ظهرت فيها أول حالة وفاة لسيدة مصرية وتجهيز حجر لهم، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

الدقهلية ودمياط والمنيا لمكافحة فيروس كورونا القاتل، وجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، باتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية، ودمياط، والمنيا، نظرا لرصد عددًا كبيرًا من المخالطين للحالات الإيجابية بتلك المحافظات.

