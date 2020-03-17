حاله الطقس اليوم الثلاثاء 17-3-2020 في مصر.. احذروا أمطار وبرودة

حاله الطقس اليوم | يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد، أن يشهد اليوم الثلاثاء الموافق 17/3/2020، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، ويشهد الوجه البحرى أيضًا طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس مائل للبرودة نهارًا شديد البرودة ليلًا ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة والرياح نشطة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا ، والرياح نشطة، وشمال الصعيد طقس دافئ نهارًا شديد البرودة ليلًا والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارًا شديد البرودة ليلًا ، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.