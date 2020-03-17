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عاجل.. منحة استثنائية لهذه الفئة من العمال بشكل فوري

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:32 م
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وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة
إسماعيل منطاوي
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وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

ويأتي ذلك للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.

ووافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين علي الحياة "أمان.

الوزير قال: إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية ووفقا لإجراءات السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة، ومشاركة من الوزارة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".

ومن ناحيتها، كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أن إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر، بفيروس كورونا المستجد هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة جرى شفاؤها، وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

وبدوره أكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، مستقرة تماما، وتخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فيما عدا 7 حالات، حالتها متوسطة، وحالتان حالتهما غير مستقرة.

ولفت المتحدث باسم الوزارة، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس 26 حالة حتى اليوم، من أصل 34 حالة تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، وباقي الحالات "السلبية" يتم متابعتها في مستشفيات العزل وحالتها مستقرة.

وتابع المتحدث، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 166 حالة، من ضمنهم 26 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و4 حالات وفاة.

وفي سياق آخر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، وقد وجه الحكومة بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من أمس الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد وعلي مستوي التوعية تم تدشين موقع إلكتروني توعوي، تحت مسمى Www.care.gov.eg بتكليف من الرئيس السيسي، مع طرح تفاصيل جديدة عن آخر مستجدات المرض حول العالم من حيث عدد المصابين والوفيات والمتعافين والدول التي انتشر بها وأيضا على نطاق المحافظات.

وبدأت محافظات مصر تنفيذ توجيهات وزارة التنمية المحلية، باتخاذ إجراءات مجابهة فيروس كورونا، بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث نفذت المحافظات محاضرات توعية بالفيروس وطرق الوقاية منه داخل المدارس ودواوين المحافظات ورفع جاهزية المستشفيات لتلقي أي حالات.
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