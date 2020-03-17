عاجل.. منحة استثنائية لهذه الفئة من العمال بشكل فوري

وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المستفيدة والمسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، قدرها 500 جنيه، تصرف من خلال مكاتب البريد التابعة لمحل إقامة كل عامل.

ويأتي ذلك للمساهمة في رفع العبء عن كاهل هذه الفئة في ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تعانيه العمالة غير المنتظمة، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات لفيروس كورونا المستجد.





ووافق الوزير على صرف إعانة وفاة لصالح ورثة العمالة غير المنتظمة المتضررين من جميع حالات حوادث الطرق التي أدت إلى الوفاة، من وإلى العمل، فضلا عن شمول هذه الفئة المسجلة المستحقة التي تم حصرها في حملة "حماية"، وكذلك العمالة غير المنتظمة بالقرى الأكثر احتياجا بوليصة التأمين علي الحياة "أمان.





الوزير قال: إن ذلك يأتي تحقيقا للعدالة الاجتماعية ووفقا لإجراءات السلامة والأمان للعمالة غير المنظمة، ومشاركة من الوزارة في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية" حياة كريمة".



