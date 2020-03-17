19 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الخليجية في سوق الأسهم الأردنية

بلغت الاستثمارات الخليجية في سوق الأسهم الأردنية (بورصة عمان)، 19 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2019، متراجعة 13.6 في المائة، مقارنة بنحو 22 مليار ريال عن العام السابق 2018.









وسجلت استثمارات السعوديين البالغ عددهم 970 مستثمرا ويملكون أكثر من أربعة ملايين ورقة مالية، 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخليجيين، وذلك بنحو 5.8 مليار ريال بزيادة 3.6 في المائة على عام 2018 البالغة 5.6 مليار ريال.









فيما شكلت استثمارات السعوديين في البورصة الأردنية ما نسبته 7 في المائة من إجمالي قيمة الاستثمار في البورصة الأردنية التي تقدر بنحو 82 مليار ريال.









وتوزعت استثمارات السعوديين على أربعة قطاعات رئيسة، تصدرها قطاع البنوك، الذي شكلت استثماراته في القطاع نحو 846 مليون دينار من خلال 243 مليون ورقة مالية، يليه قطاع الصناعة بقيمة تقدر بـ145 مليون دينار من خلال 75 مليون ورقة مالية.









وحل ثالثا قطاع الخدمات باستثمارات نحو 104 ملايين دينار من خلال 82 مليون ورقة مالية، فيما حل قطاع التأمين أخيرا بقيمة 3.8 مليون دينار من خلال 2.4 مليون ورقة مالية.









وتأسست بورصة عمان في 11 (مارس) 1999 كمؤسسة مستقلة لا تهدف إلى الربح ومصرح لها بمزاولة العمل كسوق منظمة لتداول الأوراق المالية في المملكة.





وفي 20 شباط 2017 تم تسجيل بورصة عمان كشركة مساهمة عامة مملوكة بالكامل للحكومة، وتعد شركة بورصة عمان الخلف القانوني العام والواقعي لبورصة عمان.