استشهد ابنه وشارك في فيلم عالمي وبكى بحضن السادات.. ما لا تعرفه عن صلاح منصور

يحل اليوم الثلاثاء 17 مارس ذكرى ميلاد الفنان صلاح منصور، والذي ترك علامة في قلوب وعقول الجماهير، اشتهر بلقب

عمدة السينما المصرية، وكان أشهر دور له "العمدة عتمان" في فيلم الزوجة التانية.



ولد الفنان صلاح منصور، بمحافظة القليوبية في شببين الكوم القناطر، وكان لا يفارق خشبة المسرح أثناء دراسته، وكان يحبه كثيراً، وخلال دراسته، عمل محرراً صحفياً في مجلة في "روزا اليوسف" ولكنه رفض الصحافة من اجل التمثيل، وأثناء عمله كصحفي أجرى حواراً مع المطربة " أسمهان" وبعد ذلك تركه والتحق بمعهد التمثيل، وتخرج منه سنة 1947.



وفي ذكرى ميلاده نبرز بعض المعلومات الشخصية لصلاح منصور، فقد ألتقى بالرئيس الراحل محمد أنور السادات، عندما شارك أبنه في حرب 73، وعندما علم باستشهاد إبنه وزع حلويات على جيرانه وعلى الشارع بأكمله، وبكى في حضن السادات، وتبرع بمكافأة ومعاش إبنه الشهيد لتسليح الجيش المصري.



قال عنه الممثل البريطاني تشارلز لوتون، عندما عُرض فيلم مع الذكريات في لندن الذي أدى فيه صلاح منصور دور الاحدب المجنون، بعدما صافحه: لو أن هذا الممثل الموهوب موجود عالميًا لكنت أسلمت له الشعلة من بعدي".





أما عن زواجه، تزوج لمرة واحدة فقط، أحب خلالها زوجته بإخلاص شديد، حتى رحيله، ألتقى بهذه الفتاة في فترة شبابه وكانت أرمينية تُدعى أليس يعقوب، فكانت في شقة جاره وحاول محادثتها والتقرب منها، لكنها غضبت منه حتى صفعته، وعلم فيما بعد أن جاره يكون شقيقها وأحبها أكثر، وتزوجها في 9 أكتوبر بعد أن أشهرت إسلامها وأختار اسم السيدة رقية نظمي، وهو أسم والدته، وشهد على العقد الفنان شكري سرحان وشقيقه،ولم يتزوج بعد رحيلها.





توفى في مستشفى العجوزة ، بعدما أُصيب بعديد الامراض التى أخفاها على أسرته.