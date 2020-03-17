العسيلي يطرح أغنيته الجديدة "جنة تكفينا" (فيديو)



أغنية "جنة تكفينا" كلمات يمنى العسيلي وألحان محمود العسيلي وتوزيع أمير هداية وإخراج إبراهيم حدرج وهي أول أغنية يطرحها "العسيلي" بعد زواجه من خبيرة التجميل أمينة عبد اللطيف.

من كلمات الأغنية "مالهم ليه مش عايزنا ان احنا نكون سوا فاكرين قال ايه فاهمنا وهما ولا الهواعاملين فيها عايشين يا عينى دول ناسيين معنى كلمة مبسوطين..و محدش فيهم عاش اللى أنا وانتي عيشنا..هو محدش جرب معنى اتنين لبعض نجاة يعنى لبعض حياة".



وشارك "العسيلي" بوستر أغنية "جنة تكفينا" وكتب تعليقا عليها قائلا "خليكو في البيت وفيتامين سي كتير واسمعو وانبسطو أغنية #جنة_تكفينا أغنية على نار هادية" وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".



يذكر أن آخر أعمال "العسيلي" أغنية تمثليه" وقد طرحها منذ 4 شهور وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدة تصل إلى 5 ملايين وكان قد أحيا حفلا غنائيا في أحد فنادق القاهرة يوم 5 فبراير