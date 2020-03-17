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تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:20 م
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بوابة الفجر
محمد كشك
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وزع المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مدينه جمصه، قفازات طبية للعاملين بالديوان العام بمدينة جمصه، جاء ذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازيه للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد".
وقام رئيس مدينة جمصه بالمرور على مكاتب الديوان العام بمدينة جمصه لتوزيع قفازات طبية للعاملين برئاسة مدينة جمصه، محذرًا  جميع الموظفين بالديوان بضرورة ارتداء القفازات الطبية الواقية، تحسبا لظهور أي حالات إصابة، سواء من الجمهور أو من بين الموظفين.

من جانبه، كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا.

على الفور قامت إدارة الشئون الإدارية برئاسة حي غرب، تحت إشراف اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي غرب المنصورة ونوابه، عبد الهادي محمد عبده، الدكتورة منى المتبولي، الدكتور مصطفى عناني، علاء المدني مدير الشئون الإدارية بشن حملة تطهير وتعقيم شاملة للديوان. 

وجاءت المرحلة الأولى من الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، بتعقيم مبنى ديوان عام الحي، لمكافحة الأمراض والأوبئة وكإجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد، حيث شملت إجراءات التعقيم، مكاتب الموظفين والديوان العام والطرقات.

كما جاب فريق التعقيم المكاتب ودورات المياه والمصاعد والطرقات وتم تعميم حملات التطهير بجميع مجالس المدن والأحياء والمصالح الحكومية.

من جانبه، تقدم الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وجميع أبناء القطاع الصحي بالدقهلية بالشكر والفخر لكل من وحوش الإسعاف والفريق الطبي بالمنصورة وبلقاس.

جاء ذلك تقديرا لدورهم البطولي والوطني دون خوف أو تردد في نقل الحالات المصابة من مستشفيات صدر المنصورة وبلقاس المركزي إلى مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية رغم صعوبة الجو وسوء الأحوال الجوية.

وأعرب مكي عن أن هؤلاء من الجنود المجهولة التي تعمل في صمت ضمن جيش مصر الأبيض الذي لا يتوانى في أي لحظة عن تلبية نداء الوطن والواجب رغم صعوبة الظروف.

يشار أن الطب الوقائي بمحافظة الدقهلية اتخذ كافة الإجراءات اللازمة وقام بعمل مسح احترازي كامل بقرية السامحيه الكبري مركز بلقاس، جاء ذلك لرصد كافة المخالطين للحالة صاحبة الـ60 عاما المتوفاة بفيروس الكورونا، التي استقبلها مستشفي صدر المنصورة، وتم تشديد الإجراءات بعد تسجيل ثاني ضحية لـ"أحمد علي عامر" بن بلقاس بالدقهلية.

وقامت الحملة الوقائية بسحب عينات للأفراد المخالطين للحالة والقيام بإجراءات العزل بالمسكن، ثم قام فريق التطهير بعمل رش كامل في جميع الأماكن بالقرية.
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
تحت شعار حلوة يا بلدي.. رئيس جمصة يوزع قفازات طبية على العاملين
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وفاة كورونا حالات الاصابة المصالح الحكوميه الاجراءات الوقائية إطار الإجراءات الوقائية

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