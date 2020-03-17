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تعرف على "ماجدة ثابت" الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:19 م
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بسام عبدالحميد
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حصلت ماجدة ثابت محمد هريدي، صاحبة الـ62 عامًا على لقب الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات عن عام 2020.
وتزوجت الأم المثالية منذ 31 عامًا، وكانت تعمل كبير كتاب وحاليًا بالمعاش، إلا أنها أنجبت اثنين من الأبناء، وحصل الابن الأول على بكـالوريوس تجـارة فيما حصـل علـى الطالـب المثـالي أثنـاء دراسته، وحاليا يدرس الماجستير، وعن الابن الثاني فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من التوحد الكلاسيكي، وهو من أصعب حالات التوحد.
وحصلت الأم المثالية، على إجازة ـدون مرتـب مـن أجـل رعايـة طفلهـا وحصـلت علـى العديـد مـن الدورات التي تؤهلهـا للتعامـل معـه كمدربـة تنميـة مهـارات لـذوي الاحتياجـات وهـي عضو بأكثر من جمعية ومتطوعة لأكثر من 20 عامًا.
وعلمت الأم، ابنها الرسم وتفوق فيه وحصل علـى المركزين "الأول، والثـاني" فـي مسـابقة الفنون بمديرية الشباب والرياضة، كما حصل أيضًا على بطولات عديدة وميداليات ذهبية في بطولـة الجمهوريـة لأوليمبيا المصري وألعاب القوى "جري وُجله".
وحصل ابنها أيضًا، على بطولات ومراكز متقدمة في السباحة، ورشح للسفر في بطولـة "لـوس انجلـوس" ولكـن اعتـذرت الأسرة لعـدم وجـود مرافق له لصعوبة التعامل معه بمفرده، إلا أن الأم أيضا حاصلة على دورات عديدة وما زالت تبحث لتواكـب كـل جديـد لتفيـد ابنهـا وأبنـاء الجمعية.
جدير بالذكر أنه عقدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام 2020 على مستوى محافظات الجمهورية.
وأعلنت القباج، أن المركز الأول على مستوى الجمهورية فازت به أمينة راشد إبراهيم رحمة من محافظة دمياط وفازت بالمركز الثاني ماجدة ثابت محمد هريدي من محافظة الإسكندرية وتأتي زينب محمد عبد الحميد فايزي في المركز الثالث من محافظة بني سويف.
وكما أعلنت الوزيرة، أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة وأن صفية محمد محمود منسي من محافظة أسيوط فازت كأم بديلة أولى، كما فازت أمينة عبد الحميد عبد العزيز من محافظة الجيزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية من ذوي الاحتياجات الخاصة وصفاء مصطفى مصطفى عبد الجواد من الجيزة فازت كأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضًا فازت أمينة محمد فتحي من الغربية أم مثالية لشهيد القوات المسلحة وفازت سهام مصطفى كمال من القاهرة أم مثالية لشهيد الداخلية.
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