تعرف على "ماجدة ثابت" الأم المثالية الثانية على مستوى الجمهورية

حصلت ماجدة ثابت محمد هريدي، صاحبة الـ62 عامًا على لقب الأم المثالية بمحافظة الإسكندرية، بعد إعلان وزارة التضامن الاجتماعي أسماء الأمهات المثاليات عن عام 2020.





وتزوجت الأم المثالية منذ 31 عامًا، وكانت تعمل كبير كتاب وحاليًا بالمعاش، إلا أنها أنجبت اثنين من الأبناء، وحصل الابن الأول على بكـالوريوس تجـارة فيما حصـل علـى الطالـب المثـالي أثنـاء دراسته، وحاليا يدرس الماجستير، وعن الابن الثاني فهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعاني من التوحد الكلاسيكي، وهو من أصعب حالات التوحد.



وحصلت الأم المثالية، على إجازة ـدون مرتـب مـن أجـل رعايـة طفلهـا وحصـلت علـى العديـد مـن الدورات التي تؤهلهـا للتعامـل معـه كمدربـة تنميـة مهـارات لـذوي الاحتياجـات وهـي عضو بأكثر من جمعية ومتطوعة لأكثر من 20 عامًا.

وعلمت الأم، ابنها الرسم وتفوق فيه وحصل علـى المركزين "الأول، والثـاني" فـي مسـابقة الفنون بمديرية الشباب والرياضة، كما حصل أيضًا على بطولات عديدة وميداليات ذهبية في بطولـة الجمهوريـة لأوليمبيا المصري وألعاب القوى "جري وُجله".