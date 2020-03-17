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الأرصاد توجه تنبيه مهم للمواطنين.. وتكشف مفاجآت في حالة الطقس غدا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 03:02 م
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بوابة الفجر
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كشف محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غد الأربعاء، الموافق 17/3/2020.

وأوضح "شاهين"، أن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ليسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.

ووجه تنبيه مهم للمواطنين بعدم تخفيف الملابس لبرودة الطقس ليلا ونهارا، مع متابعة النشرات الجوية لمعرفة درجات الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، وتوخي الحذر عند القيادة قدر الإمكان، واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات، فضلًا عن الحفاظ على مسافة كافية بين السيارة والأخرى.

وفي تصريحات صحفية، قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن حركة الملاحة البحرية على البحرين "المتوسط والأحمر"، مشيرا إلى وجود رياح معتدلة ونشطة خلال فترات النهار تؤدي إلى إحساس المواطنين بانخفاض الحرارة وبرودة الجو.

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى هدوء سرعات الرياح، وتبلغ درجة الحرارة على القاهرة 19 درجة مئوية، والسواحل الشمالية الغربية والوجه البحري 18 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 19 درجة، وجنوب سيناء 22 درجة، وشمال الصعيد 20 درجة، وعلى جنوب الصعيد 25 درجة مئوية.
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