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الحدود السويسرية تتحقق من استياء العاملين بالرعاية الصحية من فرنسا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:45 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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تعثر آلاف العمال الفرنسيين في حركة المرور، اليوم الثلاثاء، مع تشديد السلطات السويسرية لضوابط الحدود بموجب إجراءات طوارئ جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا.

صدمت الخطوات الأكثر صرامة الممرضة Adeline Dumerie، التي قالت، إنها استغرقت ثلاث ساعات ونصف الساعة لعبور الحدود، وهي رحلة تستغرق عادةً 45 دقيقة، وفقًا لوكالة "رويترز".

وقالت لوكالة "رويترز": "مرضانا ينتظروننا وزملاؤنا ينتظرون منا أيضا أن نأخذ نوبتنا."

وأضافت: "هؤلاء بشر، إنهم في أسرتهم، ينتظرون اختبارات الدم، ينتظرون اختبارات ضغط الدم، ينتظرون منا إطعامهم، إنهم ينتظرون".

وقالت ممرضة فرنسية أخرى أعطت اسمها "ميريل"، أنها ستتأخر ساعتين بسبب عملها في المستشفى.

وأضافت: "أعرف أن الآخرين لديهم متطلبات، ولكن هذا معقد قليلاً".

يمكن للمواطنين السويسريين والمقيمين والأشخاص الذين يسافرون للعمل فقط دخول سويسرا في ظل النظام الجديد الذي يؤثر أيضًا على ألمانيا وفرنسا والنمسا. شدد السويسريون بالفعل مراقبة حركة المرور عبر الحدود من إيطاليا.

ستون بالمائة من الممرضات في جنيف من فرنسا، مما يعكس اعتماد سويسرا على العمال الأجانب للحفاظ على نظام الرعاية الصحية الخاص بها يعمل.

وقد حذر مسؤول صحي رفيع من أن المستشفيات السويسرية قد تنهار إذا استمر انتشار الفيروس بسرعة، وحث مواطنيه على احترام إجراءات الطوارئ الحكومية للحد من الوباء.

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