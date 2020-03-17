قائمة الإصلاح بـ"المحامين": سامح عاشور يحاول إفساد الانتخابات

قال إبراهيم سعودي، المتحدث باسم قائمة الإصلاح بنقابة المحامين: إنه على مدار يوم أمس الاثنين، حدثت محاولات كثيرة من خلال تجمعات لأنصار النقيب المنتهية ولايته المرشح الخاسر في الانتخابات، سامح عاشور، لإفساد العملية الانتخابية والتأثير على أعمال اللجنة المشرفة من هيئة النيابة الإدارية.





وأوضح في بيان منذ قليل، أنه تمثلت هذه الأعمال في الدفع بعناصر من المجلس السابق، ومن مؤيدي المرشح الخاسر، ودخل بينهم عدد من البلطجية في محاولة لجر المحامين المتواجدين بالنقابة إلى الاشتباك معهم وإحداث أعمال شغب لاقتحام الغرفة التي يجري بها استقبال الأوراق ومراجعتها.





وأضاف أنه جرت محاولات لمنع دخول أوراق العملية الانتخابية التي تصل إلى النقابة تباعا لعرقلة إعلان النتيجة.





ونوه بأن شجاعة المحامين وقدرتهم على ضبط النفس، وكذلك تكثيف التواجد الأمني والتدخل السريع لحماية اللجنة وأعضائها، حالت دون نجاح اتباع عاشور في التأثير على أعمال اللجنة التي تسير في طريقها نحو إعلان النتيجة خلال ساعات قليلة.



وتنافس على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين.





وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16.



