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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:54 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع،  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات متأثرة بمخاوف انتشار فيروس كورونا، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط أحجام تداول متوسطة ، وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% رابحاً 18.75 نقطة ليغلق عند مستوى 4475.18 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.99% رابحاً 46.2 نقطة ليغلق عند مستوى 4707.36 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.9% خاسراً 36.37 نقطة ليغلق عند مستوى 4023.30 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 1.14%، خاسرا 45.25 نقطة ليغلق عند مستوى 3938.01 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على  عدد 213.4 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون دينار كويتى عبر 13.5 ألف صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.45%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.93%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.69%، ثم الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.64%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 2.62%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.10%.

 
وجاء سهم "شركة المبانى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجةببورصة الكويت  بارتفاع نسبته 10.64%، تليه شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالى بنسبة 10%، ثم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 10%، فيما تصدر سهم "شركة وثاق للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.48% ثم مجموعة الامتياز الاستثمارية بنسبة 12.17%، ثم شركة وربة كابيتال القابضة بنسبة 9.64%.
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