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طريقة تحضير مندي الدجاج بالفرن

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:26 م
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بوابة الفجر
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المقادير
- للدجاج :
الدجاج : دجاجة (مقطعة نصفين ومنظفة)
القرفة : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)
معجون الطماطم : ملعقة كبيرة
لبن زبادي : ملعقة كبيرة
بهارات : ملعقة صغيرة (بهارات مندي)
بابريكا : ملعقة صغيرة (مطحونة)
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
ملح : ملعقة صغيرة
الكركم : نصف ملعقة صغيرة
زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- مقادير الأرز :
أرز بسمتي : 2 كوب (مغسول ومنقوع ومصفى)
سمن : 2 ملعقة كبيرة
زيت الزيتون : ملعقة كبيرة
الكركم : نصف ملعقة صغيرة
بهارات : ملعقة كبيرة (بهارات مندي)
لومي : 1 حبة
القرفة : عود
ورق غار : 2 ورقة
البصل : 2 حبة (مفروم)
ملح : ملعقة كبيرة
الماء : 3 أكواب ونصف
الثوم : فص (مهروس)
لوز : ربع كوب (محمص / للتزيين / اختياري)

طريقة التحضير
لتتبيل الدجاج: اخلطي معجون الطماطم والبهار المندي والقرفة والبابريكا والفلفل الأسود والكركم وزيت الزيتون واللبن الزبادي في طبق.
اصنعي حزوز بواسطة سكين حاد في الدجاج وضعيه في التتبيلة حتى يمتزج الدجاج فيها.
لتحضير الأرز: سخني السمن في قدر مخصص للفرن على نار متوسطة.
أضيفي البصل والثوم المهروس واللومي والقرفة وورق الغار وبهارات المندي والملح وقلبي لمدة 3 دقائق.
أضيفي الماء والأرز واتركي المزيج يغلي، ثم خففي النار، وغطي القدر واتركيه لمدة 20 دقيقة حتى يتشرب الأرز الماء.
ازيلي الأرز عن النار وغطيه بشبك الفرن وضعي الدجاج فوقه وغطيه بورق الألمنيوم مع القدر.
أدخلي القدر مع الدجاج للفرن على حرارة 200 درجة لمدة ساعة ونصف حتى ينضج الدجاج.
ازيلي القدر والدجاج من الفرن واسكبي الأرز والدجاج فوقه وقدميه ساخناً إلى جانب اللبن الزبادي أو صلصة المندي حسب الرغبة وزينيه باللوز المحمص.
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