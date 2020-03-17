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رئيس جامعة حلوان: خطة لتعقيم المدرجات قبل استئناف الدراسة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:55 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة بدأت في تنظيم محاضرات توعية حول الوقاية من فيروس كورونا منذ الأسبوع الثاني من إجازة منتصف العام مع بداية ظهور الفيروس، شملت الطلاب وهيئة التدريس والموظفين بالجامعة.

وأضاف "نجم"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة بدأت في حملات التعقيم والتطهير الحرفي منذ 10 أيام ماضية، بتعقيم المدرجات المركزية والمباني، والمدن الجامعية والمطعم المركزي، والتي بها تجمعات طلابية وهناك احتمالية لتكون بؤر لانتشار الفيروس.

وأكد رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة وضعت خطة محكمة لإعادة التعقيم مرة أخرى للمدرجات والمباني قبل استئناف الدراسة بالجامعة وعودة الطلاب والطالبات بـ 3 أيام لتكون جاهزة لاستقبالهم، مشددًا على أن الطلاب أنفسهم أصبح لديهم وعي بالوقاية من انتشار الفيروس، وهناك ملصقات توعية منتشرة بكافة انحاء الجامعة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر إلى 4 حالات.

وأشار البيان الصادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن المتوفى الثانى بفيروس كورونا بالدقهلية كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت 12 مارس الجارى بالدقهلية، مشيرا إلى إيجابية الفحص الذى أجرى على أسرة المتوفى لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والبالغ عددهم 3 وانهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة لرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى ً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة وآخرين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.
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الكلمات المفتاحية

وقاية من كورونا كورونا فى مصر صحة عالمية احترازي

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