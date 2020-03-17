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البورصة تقلص خسائر الأمس إلى 15.4 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:40 م
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البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء علي هبوط جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب والعرب ، حيث قلص البورصة جزء من خسائرها بالأمس وذلك بعد قرار البنك المركزي المفاجيء بتخفيض سعر الفائدة نحو 3% ولكن مازالت حالة الفزع  تسيطر علي المتعاملين في جميع أنحاء العالم 

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 15.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 512.4 مليار جنيه.


 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.4% ليغلق عند مستوى 9201.6 نقطة ، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.7% ليغلق عند مستوى 894 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 4.6% ليغلق عند مستوى 976.6 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 198 مليون ورقة مالية بقيمة 546.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 21.9 ألف عملية لعدد 177 شركة،وارتفعت أسهم 12 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 134 شركة، ولم تتغير مستويات 31 شركة.  

وتواردت انباء  بالأمس الإثنين حول اتخاذ المسئولين بصندوق حماية المخاطر التابع لهيئة الرقابة المالية  اجراءات البدء في شراء الأسهم المتداولة لمختلف الشركات المقيدة بالبورصة المصرية لتحقيق اقصى استفادة من تذبذب قيمة الاسهم بالبورصة.


 وسجلت تعاملات المصريين 66.7% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 32.6%، والعرب على 0.58% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 95.9% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 4%.
 
ومال صافى تعاملات  المصريين للشراء  بقيمة 4.2 مليار  جنيه،، فيما مالت صافى تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بقيمة 4.2 ملير جنيه و34 مليون جنيه .
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