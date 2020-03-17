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العسيلي مروجًا لأغنيتة الجديدة "خليكو في البيت واسمعوا "جنة تكفينا"

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:51 م
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بوابة الفجر
سيدة صادق
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العسيلي مروجاً لأغنيتة الجديدة "خليكو في البيت وخدو فيتامين سي واسمعو "جنة تكفينا"


نشر الفنان محمود العسيلي برومو أغنية" جنة تكفينا " وذلك عبر صفحتة الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام " وذلك بهدف الترويج للأغنية

قام" العسيلي بالتعليق علي بوستر الأغنية قائلاً "
خليكوا في البيت و فيتامين سي كتير و اسمعوا و انبسطوا
#جنة_تكفينا أغنية على نار هادية "



على سياق أخر احتفل العسيلي بزواجة في العاشر من شهر يناير الماضي، في حفل بسيط حضره مجموعة من الفناين، والإعلاميين.

كما طرح العسيلي، مؤخرا، كليب أغنية جديدة بعنوان "تمثيلية"، وهى من كلمات أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد بمشاركة محمود العسيلي، وتوزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.

يذكر أن الأغنية هى الأولى التى يطرحها عسيلى منذ زواجه يوم 10 يناير 2020‏‎، من خبيرة التجميل أمنية عبد اللطيف.
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