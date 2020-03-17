Advertisements
Advertisements
Advertisements

أستراليا تطالب مواطنين بالخارج العودة قبل فوات الأوان بسبب كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:32 م
Advertisements
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
Advertisements
طالبت السلطات في أستراليا جميع مواطنيها في الخارج الذين يرغبون في العودة إلى وظنهم بالقيام بذلك على الفور بسبب الاضطراب الناجم عن فيروس كورونا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، في توجيهات محدثة نشرت على موقعها على الإنترنت، اليوم الثلاثاء: "مع إغلاق المزيد من البلدان لحدودها أو فرض قيود على السفر، أصبح السفر إلى الخارج أكثر تعقيدًا وصعوبة"، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت: "قد لا تتمكنوا من العودة إلى أستراليا عندما كنتم تخططون لذلك."

وقد حثت أستراليا بالفعل المواطنين على الامتناع عن السفر إلى الخارج. صدرت النصيحة المحدثة بعد أن التقى رئيس الوزراء سكوت موريسون بقادة الولايات والأقاليم لمناقشة تعزيز القيود على التجمعات العامة.

حظرت الحكومة تجمعات لأكثر من 500 شخص، لكن العديد من قادة الدولة يضغطون من أجل توسيع الحظر ليشمل أي حدث يضم أكثر من 100 شخص.

وقد طلبت أستراليا من الاثنين أن يُطلب من أي شخص يصل من الخارج أن يعزل نفسه لمدة 14 يومًا. ولم تصل إلى حد اتخاذ إجراءات أكثر صرامة مثل إغلاق المدارس أو فرض حظر التجول.

Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

منذ ساعة

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

نادر شوقي يتدخل وخطوة تُقرب نجم الأهلي من العودة بعد الصليبي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ ساعة و 28 دقيقة

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل علاقته بياسمين صبري وموعد الزواج

منذ حوالي 4 ساعات

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

10:32 ص

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

12:07 م

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status