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رسميا.. الاتحاد الأوروبي يؤجل اليورو لصيف 2021

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:39 م
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يورو 2020
يورو 2020
عبد القادر عرابي
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل منافسات بطولة الأمم الأوروبية 2020 إلى صيف 2021.


وانتهى منذ قليل، الاجتماع الذي ضم الإتحاد الأوروبي "يويفا" ورابطة الأندية الأوروبية ECA، وممثلي جميعة اللاعبين المتحرفين العالمية FIFPRO والذي كان مجدولاً لمناقشة مصير بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 المقررة خلال يونيو المقبل.


وتم تعليق معظم الأنشطة الرياضية في أوروبا بعد تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

 

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رياضة تأجيل اليورو الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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