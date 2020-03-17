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تونس تشتري 25 ألف طن من القمح اللين في مناقصة دولية
الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:39 م
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رويترز
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قال تجار أوروبيون إنهم يعتقدون أن ديوان الحبوب التونسي توصل لاتفاق لشراء 25 ألف طن من قمح الطحين اللين للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة دولية أُغلقت اليوم الثلاثاء.
ولم تتأكد بعد عمليات الشراء في نتيجة المناقصة المطروحة لتوريد نحو 67 ألف طن من القمح الصلد.
ويعتقد أن القمح اللين جرى شراؤه بسعر قُدر بأنه 220.94 دولار للطن شاملا تكلفة الشحن ويعتقد أن البائع هو دريفوس للتجارة.
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