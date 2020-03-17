تأجيل الانتخابات التكميلية بمركز سمالوط في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قررت تأجيل السير في باقي إجراءات العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة "دائرة سمالوط، ومقرها مركز غرب سمالوط"، التي قد انتهت عند أخر إجراء تم في 16 مارس الجاري طبقا للجدول الزمني والإجرائي بالقرار رقم 14 لسنة 2020، إعمالا لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وذلك حتى إشعار آخر.





أضاف المحافظ: أن ذلك يأتي نظرا لحالة الضرورة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، وتمشيا مع الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصا من الهيئة الوطنية للانتخابات على صحة وسلامة المواطنين.





على جانب آخر، قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا: إن مديرية التموين حررت 52 مخالفة تموينية، وذلك خلال الحملات التموينية المكبرة التي نفذتها المديرية على مراكز المحافظة التسع، بهدف ضبط الأسواق، والتصدي بكل حزم لكافة محاولات التلاعب بالأسعار أو الاحتكار أو أي مظاهر لاستغلال المواطنين، ومنع أي محاولات للتجار لرفع الأسعار خاصة السلع الأساسية، والمتابعة المستمرة لتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات مناسبة.

وأضاف المحافظ: أن تلك الإجراءات، تأتي تنفيذًا لتكليفات وزير التنمية المحلية، بإحكام الرقابة على كافة السلع التموينية، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد على الاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية.

ودعا جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 52 مخالفة تموينية.



