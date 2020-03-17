Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ بني سويف يشكل لجنة لمواجهة احتمالات الإصابة بكورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:37 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
Advertisements
أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 561 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، برئاسته وعضوية كلا من: نائبي المحافظ، ورئيس الجامعة، ومدير الأمن، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن مكتب المخابرات العامة، وممثل عن فرع الأمن الوطني، وعميد كلية طب بني سويف، ووكيل وزارة الصحة "مقررًا للجنة".

كما تضم اللجنة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المصالح الحكومية، ووكيل وزارة الأوقاف، وممثلين عن الطوائف المسيحية بالمحافظة، ومدير مستشفى بني سويف العسكري، ومدير المستشفى الجامعي، ومديري المستشفيات العام والصدر والحميات، ونقباء نقابات: الأطباء والأسنان والصيدلة والتمريض والبيطريين، ومدير فرع هيئة التأمين الصحي، ورئيس فرع هيئة الإسعاف، ومقررى المجلس القوميين للمرأة والسكان، ومدير الأزمات بالمحافظة، وممثل عن المستشفيات الخاصة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.

وتختص اللجنة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس، والتأكد من طبيعة الإجراءات الوقائية المتخذة مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وكذلك إن وجدت حالات تأكد إجابية التحاليل بشأنها.

يأتي تشكيل اللجنة، ضمن الإجراءات التي نفذتها المحافظة منذ تكليفات الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، حيث قد سبقتها إجراءات عديدة تم تنفيذها، وتنسيقات واجتماعات تحضيرية مع كافة الجهات المختصة وذات الصلة، وتم بالفعل وضع استراتيجية تتضمن أليات وإجراءات نوعية واحترازية، سيتم الاعلان عنها في اجتماع المجلس الأعلى للصحة العامة، وفي حضور أعضاء اللجنة المشكلة سالفة الذكر بكامل أعضائها.

كان محافظ بني سويف، قّرر أمس، تعديل مواعيد حضور وانصراف السيدات من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بأن يكون موعد الحضور للعمل في الساعة 9 صباحًا، والإنصراف في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

كما وجه المحافظ باتخاذ حزمة من الإجراءات بعد تنسيق مع إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المصالح الحكومية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف كورونا فى مصر فيروس كورونا جامعة بني سويف بني سويف المصابين بفيروس الكورونا اخبار الطقس بني سويف

أخبار تهمك

بيان مهم لـ"التعليم" بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يطلب عودة نجم الأهلي "المتألق"

منذ حوالي 5 ساعات

لأول مرة.. أحمد أبو هشيمة يكشف تفاصيل علاقته بياسمين صبري وموعد الزواج

منذ حوالي 4 ساعات

5 صفقات من العيار الثقيل على رادر ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم المصري يكشف حقيقة توقيعه للأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

مرتضى منصور يحسم مصير كارتيرون ويفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذيرات عاجلة من منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

منذ يومين

عاجل.. أول تصريحات من نقابة الأطباء بعد مخاطبة السيسي لزيادة بدل العدوى

منذ ساعة و نصف

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

منذ حوالي 5 ساعات

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

منذ حوالي 6 ساعات

نادر شوقي يتدخل وخطوة تُقرب نجم الأهلي من العودة بعد الصليبي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الأزمة تشتعل.. بداية الصدام بين رمضان صبحي وعبد الحفيظ

منذ ساعة

عاجل.. وزير الصحة الأسبق يزف بشرى سارة: علاج كورونا يكون متاج للجمهور في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

4 تحركات عاجلة من الحكومة للوقاية من كورونا.. تعرف على التفاصيل

ننشر استعدادات محافظة كفرالشيخ لمواجهة فيروس "كورونا"

أول دعوى قضائية لتعليق الدراسة خوفا من كورونا

آخرها إغلاق "القطيف".. إجراءات السعودية لمنع انتشار كورونا

جامعة الفيوم: إجراءات صارمة لمواجهة فيروس كورونا

تعليق الدراسة بمدارس وجامعات كفرالشيخ لمدة أسبوعين بدءً من الغد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:38 ص

هل يفرض حظر تجوال اليوم بسبب كورونا؟.. الحكومة تحسم الأمر

"صفقة العمر" شركة ألمانية تُعلن اكتشاف علاج لـ كورونا.. و"ترامب" يقاتل بمليار دولار للاستحواذ عليه (التفاصيل الكاملة)

09:26 م

رغم نفيها وجود منخفض.. وكيلة "الاستشعار" بهيئة الأرصاد تحذر

10:32 ص

عاجل.. إثيوبيا تواصل تحدي مصر في أزمة سد النهضة

12:07 م

أول تعليق من عبدالله السعيد على تجديد الرباعي الكبير فى الأهلي

01:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نساء وزعماء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: البورصة فى التوقيت الغلط

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: البلاء.. والوباء!

DMCA.com Protection Status