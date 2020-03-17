محافظ بني سويف يشكل لجنة لمواجهة احتمالات الإصابة بكورونا

أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، القرار رقم 561 لسنة 2020 بتشكيل لجنة لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا، برئاسته وعضوية كلا من: نائبي المحافظ، ورئيس الجامعة، ومدير الأمن، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وعضو من هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن مكتب المخابرات العامة، وممثل عن فرع الأمن الوطني، وعميد كلية طب بني سويف، ووكيل وزارة الصحة "مقررًا للجنة".





كما تضم اللجنة، رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المصالح الحكومية، ووكيل وزارة الأوقاف، وممثلين عن الطوائف المسيحية بالمحافظة، ومدير مستشفى بني سويف العسكري، ومدير المستشفى الجامعي، ومديري المستشفيات العام والصدر والحميات، ونقباء نقابات: الأطباء والأسنان والصيدلة والتمريض والبيطريين، ومدير فرع هيئة التأمين الصحي، ورئيس فرع هيئة الإسعاف، ومقررى المجلس القوميين للمرأة والسكان، ومدير الأزمات بالمحافظة، وممثل عن المستشفيات الخاصة، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لإنجاز مهمتها.





وتختص اللجنة بإعداد خطة طوارئ لمواجهة احتمالات العدوى بفيروس كورونا واتخاذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس، والتأكد من مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة الفيروس، والتأكد من طبيعة الإجراءات الوقائية المتخذة مع الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس وكذلك إن وجدت حالات تأكد إجابية التحاليل بشأنها.





يأتي تشكيل اللجنة، ضمن الإجراءات التي نفذتها المحافظة منذ تكليفات الخطة الشاملة التي اعتمدتها الدولة في مواجهة فيروس كورونا، حيث قد سبقتها إجراءات عديدة تم تنفيذها، وتنسيقات واجتماعات تحضيرية مع كافة الجهات المختصة وذات الصلة، وتم بالفعل وضع استراتيجية تتضمن أليات وإجراءات نوعية واحترازية، سيتم الاعلان عنها في اجتماع المجلس الأعلى للصحة العامة، وفي حضور أعضاء اللجنة المشكلة سالفة الذكر بكامل أعضائها.





كان محافظ بني سويف، قّرر أمس، تعديل مواعيد حضور وانصراف السيدات من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، بأن يكون موعد الحضور للعمل في الساعة 9 صباحًا، والإنصراف في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.



