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موعد مباراة الأهلي الإفريقية القادمة

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:33 م
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الاهلي
الاهلي
عمر محمد
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وحسم فريق الأهلي بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق صن داونز في لقاء الذهاب باستاد القاهرة بهدفين نظفين، ثم تعادل الفريق الأحمر مع صن داونز في عقر داره بهدف لكل منهما.

وينتظر النادي الأهلي مواجهة قوية في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال شهر مايو المقبل.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الوداد المغربي في دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي الأخير مواطنه النجم الساحلي في لقائي الذهاب والإياب بدور ربع نهائي دوري الأبطال.

وتقام مباراة الذهاب بين الأهلي – كما هو محدد له من الكاف- والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ، يوم الأول من شهر مايو المقبل في عقر دار الفريق المغربي، ثم يعود الأهلي للقاء الإياب أمام الوداد في القاهرة يوم 8 مايو من نفس الشهر.

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