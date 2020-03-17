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حميات إمبابة: مستعدون لاستقبال جميع حالات اشتباه كورونا

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 02:34 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور ماهر الجرحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إن المستشفى في حالة استعداد تام على مدار 24 ساعة لاستقبال جميع الحالات المشتبه اصابتها بفيروس كورونا، وهناك غرفة منعزلة لتوقيع الكشف على حالات الاشتباه، وهناك واقي للطبيب وواقي للمريض، مطمئنا المواطنين أن أغلب حالة الاشتباه تكون سلبية.

وأضاف "الجرحي"، خلال حواره مع مراسل برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن انتقال فيروس كورونا من شخص لأخر يعتمد على سلوك المواطن نفسه وليس على وزارة الصحة ولا منظمة الصحة العالمية، مستنكرًا ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات حول عدم جاهزية حميات إمبابة لاستقبال المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وتسببها في نقل العدوى، قائلًا: "نفسي أي حد بينزل فيديو ييجي يقعد معانا ويشوف المجهود الرهيب الذي يبذلوه جميع العاملين بالمستشفى لمكافحة العدوى".

وأكد نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أنه لو لم يكن هناك تحكم في فيروس كورونا في مصر وبكافة الجهات الحكومية لكان عدد الإصابات في مصر أكبر من العدد الحالي بكثير.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس الإثنين، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في مصر إلى 4 حالات.

وأشار البيان الصادر عن الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن المتوفى الثانى بفيروس كورونا بالدقهلية كان مخالطًا للسيدة المصرية التي توفيت 12 مارس الجارى بالدقهلية، مشيرا إلى إيجابية الفحص الذى أجرى على أسرة المتوفى لفيروس كورونا كوفيد 19 المستجد والبالغ عددهم 3 وانهم ضمن عدد إجمالي الحالات الإيجابية المعلنة لرتفع عدد المصابين إلى 166 حالة على مستوى الجمهورية.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالات الجديدة التي ثبتت إيجابيها اليوم من بينها 35 مصريًا، و5 حالات لأجانب من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى ً أن من بينهم 8 حالات عائدة من العمرة وآخرين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

هذا وقد قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك مجموعة من القرارات الاحترازية الأخرى التي سيتم اتخاذها خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا مثلما يحدث في بعض الدول، تتمثل في تعليق حركة الطيران بكافة المطارات المصرية اعتبارًا من ظهر الخميس القادم الساعة 3، حتى 31 مارس، بهدف تقليل الاختلاط المباشر من القادمين والخارجين من مصر خلال هذه المرحلة.
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الكلمات المفتاحية

كورونا فى مصر صحة عالمية حميات احترازي أخبار مصر

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